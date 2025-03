Primeras palabras de George Clooney sobre el problema que tiene con su mujer, Amal

George Clooney ha hablado por primera vez sobre los problemas que enfrenta en su matrimonio con Amal Clooney. El actor de 63 años reconoció que, aunque su relación no es perfecta, ha aprendido a lidiar con las dificultades con el tiempo. En una reciente entrevista con The New York Times, admitió que la clave está en encontrar a la persona adecuada en el momento preciso.

"Hay una cuestión que es encontrar a la persona que necesitas, particularmente a cierta edad, y a partir de ese momento todo es fácil", comentó George. Aunque su matrimonio con Amal ha sido en su mayoría armonioso, también ha tenido sus momentos complicados. Él explicó que, al ser mayor, ha aprendido a evitar la "fricción" en su matrimonio y no permitir que los pequeños problemas lo afecten como solía hacer cuando era más joven.

Este enfoque maduro no solo ha beneficiado su vida personal, sino también su carrera profesional. Actualmente, George Clooney se encuentra preparando uno de los mayores desafíos de su carrera: su debut en Broadway. El actor se enfrenta al reto de protagonizar y coescribir la adaptación teatral de Buenas noches y buena suerte, una película que él mismo dirigió.

El preestreno de la obra está previsto para el 12 de marzo, y el estreno oficial se llevará a cabo el 3 de abril. Él interpretará al periodista Edward R. Murrow, quien se enfrentó al senador Joseph McCarthy durante la caza de brujas en los años cincuenta.

Este proyecto es especialmente significativo para George Clooney, ya que también representa un homenaje a su padre, Nick Clooney, quien fue un importante periodista.

El actor reconoció en una rueda de prensa que regresar a los escenarios después de 40 años es un desafío aterrador. Sin embargo, está preparado para enfrentar este reto, confiado en su experiencia y en el apoyo de su familia. Mientras tanto, su familia también se adapta a su nueva vida en Nueva York, donde él estará trabajando hasta junio en la obra.

George Clooney se muda a Nueva York

La familia Clooney, que incluye a Amal y sus gemelos, Ella y Alexander, de 7 años, se mudó temporalmente a Nueva York para apoyar al actor en esta nueva etapa profesional. En el programa The Late Show with Stephen Colbert, Clooney compartió que su esposa y sus hijos están disfrutando mucho de la ciudad. "Amal y los niños están disfrutando mucho de la ciudad", comentó, añadiendo que para su esposa, Nueva York tiene un valor sentimental.

Amal Clooney estudió en la Universidad de Nueva York y ha visitado la ciudad muchas veces. Los hijos de la pareja, Ella y Alexander, todavía no han ido a la universidad, pero les encanta la ciudad. "Les encanta estar aquí y lo estamos pasando muy bien", afirmó Clooney. Este quiso destacar que su trabajo en el teatro le permite estar con sus hijos, ya que sus funciones son por la noche.

Inicialmente, se especuló que los niños podrían haberse quedado en Europa, donde los Clooney tienen varias propiedades. La familia tiene residencias en la Provenza francesa, en el Lago de Como y en el Reino Unido, donde pasan los veranos. Sin embargo, como confirmó el actor, los niños están en Manhattan, donde Amal los está guiando en su exploración de la ciudad.

Mientras tanto, George Clooney se dedica de lleno a los ensayos de su obra teatral, y su familia disfruta de su nueva vida en Nueva York. La mudanza temporal a la ciudad refleja el apoyo incondicional de Amal a su marido y su compromiso con su carrera. La familia está unida en esta nueva etapa, disfrutando de su tiempo juntos en la Gran Manzana.