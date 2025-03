El comunicado de George Clooney que revoluciona Hollywood: 'Tengo 63 años y…'

George Clooney ha logrado revolucionar la industria de Hollywood con el último y revelador comunicado que ha emitido durante su última entrevista. “Tengo 63 años… No intento competir con protagonistas de 25 años”, ha asegurado este conocido actor.

Tras más de 40 años siendo uno de los galanes más icónicos del panorama cinematográfico de Estados Unidos, ha optado por poner fin a una importante etapa de su carrera profesional. Información que ha compartido en una entrevista en 60 Minutes.

Durante su charla con el citado medio de comunicación, George Clooney ha hablado, entre otras cosas, de su último y esperado proyecto audiovisual. Sin embargo, además de promocionar su nuevo trabajo, ha aprovechado la ocasión para emitir un importante comunicado.

El actor ha asegurado con rotundidad que no va a volver a protagonizar comedias románticas, ya que considera que su edad y la evolución del género lo han alejado de ese tipo de papeles. Una información que ha pillado a más de uno totalmente desprevenido.

“Mire, tengo 63 años. No intento competir con protagonistas de 25 años, ese no es mi trabajo. Ya no hago películas románticas”, ha dejado muy claro George Clooney durante su entrevista.

George Clooney hace un importante comunicado que repercute en su carrera

Además, con su último comunicado en el que ha anunciado que no va a hacer más comedias románticas, George Clooney ha puesto el foco en una realidad que es innegable. Y es que, tal y como ha señalado, los protagonistas de este género han evolucionado con el paso del tiempo.

Tanto es así que, en la actualidad, son actores como Glen Powell, Nicholas Galitzine o Hero Fiennes Tiffin, entre otros, los que lideran este género que tanto dinero recauda cada año.

De hecho, la última vez que vimos a George Clooney meterse en el papel de galán de comedia romántica fue en el año 2022 en la película Viaje al paraíso. Producción audiovisual que coprotagonizó junto a Julia Roberts.

Aunque este género no ha sido el eje central en su carrera profesional, este conocido actor ha protagonizado algunas películas destacadas. Entre ellas, Un romance peligroso, Crueldad intolerable, Up in the Air y Un día inolvidable.

Incluso, en relación con su faceta como director, George Clooney ha estado al frente de títulos tan conocidos como Ella es el partido o Confesiones de una mente peligrosa, entre otros.

Por ahora, el actor está muy centrado en la adaptación para Broadway de Buenas noches y buena suerte, filme que dirigió y en el que dio vida al periodista Fred Friendly.

Sin embargo, y aunque puede que cambie de opinión en el futuro, de momento, el género de la comedia romántica pierde a una de sus figuras más carismáticas.