George Clooney desvela el verdadero motivo por el que tuvo hijos con su mujer, Amal

George Clooney siempre tuvo claro que no quería casarse ni tener hijos. Su vida estaba enfocada en el trabajo y en su carrera como actor y director. Pero todo cambió cuando conoció a Amal Clooney y ha desvelado el motivo por el que decidió tener hijos.

El actor ha confesado que su relación con Amal fue un punto de inflexión. Desde el primer momento supo que su vida no volvería a ser la misma. Se enamoró perdidamente y quiso tener hijos para demostrar que estaba realmente enamorado.

Durante una entrevista en el podcast WTF with Marc Maron, Clooney ha declarado: “Mira, yo no quería casarme, no quería tener hijos. Y de repente un ser humano extraordinario apareció en mi vida y simplemente me enamoré perdidamente”.

Su amor por Amal le llevó a replantearse su futuro. “Desde el primer minuto que la conocí, sabía que las cosas iban a ser diferentes. Así que nos casamos y después de un año fuimos a casa de un amigo. Allí tenían un niño muy ruidoso y desagradable y yo pensaba: joder”.

Pero fue durante un paseo con Amal cuando todo cambió definitivamente. Amal le dijo: “Tenemos mucha suerte en la vida”. George respondió: “Sí, tenemos suerte de habernos encontrado”. Entonces, Amal le hizo una propuesta inesperada. “Creo que deberíamos compartir nuestra suerte con más gente”, le dijo. Fue un momento revelador para Clooney y así cambió su vida para siempre.

George no se lo esperaba, pero sintió que era lo correcto. “En ese momento dije, ‘Bueno, si tú estás dentro’. Y me respondió, ‘Creo que deberíamos intentarlo’”. Para Clooney, ese instante fue decisivo. “Tengo que decir que ese fue un momento muy emotivo. Estaba convencido de que no era mi destino en la vida. Estaba seguro de ello”.

Años después, George y Amal se convirtieron en padres de los mellizos Alexander y Ella. La llegada de sus hijos cambió completamente su perspectiva sobre la vida y la familia.

George Clooney, muy enamorado de Amal

Hoy en día, el actor sigue tan enamorado de su esposa como el primer día. Ha asegurado que formar una familia con Amal ha sido la mejor decisión de su vida.

Mientras tanto, Clooney ha vuelto a sorprender con un cambio de look. Su nueva apariencia ha generado muchas reacciones, especialmente en su familia.

El actor se ha teñido el cabello castaño por exigencias del guion. Su icónica melena canosa ha desaparecido temporalmente, causando sorpresa y risas en su hogar.

Su esposa y sus hijos han sido los primeros en opinar sobre el cambio. Amal y los mellizos no han podido evitar reírse al ver su nuevo aspecto.

El cambio se debe a su papel en Good Night and Good Luck, una obra de Broadway basada en la película que dirigió en 2005. Su interpretación en el teatro requería una imagen distinta.

Clooney ha confesado en una entrevista con The New York Times que temía la reacción de su familia. “Mi esposa lo va a odiar porque nada te hace parecer más mayor que cuando un hombre mayor se tiñe el pelo”.

Sus sospechas se confirmaron cuando llegó a casa. “Mis hijos se van a reír de mí sin parar”, admitió entre risas. Y, efectivamente, no tardaron en hacerlo.

El actor interpretará al periodista Edward R. Murrow en su regreso a Broadway. Se ha preparado intensamente para este papel, que es un gran reto en su carrera. La obra se estrenará el 3 de abril en el Teatro Winter Garden de Nueva York y será la primera vez que Clooney actúe en Broadway en casi 40 años.