Giro radical en la Casa Real tras confirmarse el rumor de la reina Letizia y Leonor

Leonor de Borbón apareció hace unos días en la portada de una conocida revista en bikini. La heredera fue fotografiada en las playas de Montevideo, Uruguay, en medio de su recorrido con el buque Juan Sebastián Elcano por Sudamérica. Ha sido ahora cuando ha trascendido qué hacía Letizia mientras su hija era objeto de comentarios en todas las tertulias de la crónica social.

La mujer de Felipe VI se dirigía a un centro de belleza ubicado en el madrileño barrio de Tetuán. En concreto, la monarca acudió a un establecimiento especializado en estética natural. Un local en el que el cliente puede optar por tratamientos corporales y faciales con fórmulas libres de químicos, perfumes y colorantes.

Letizia intentó pasar desapercibida el mismo día que las revistas mostraban a Leonor en bikini

La asturiana intentó sin éxito pasar desapercibida con un peinado al que no nos tiene acostumbrados y unas gafas de sol que tapaban su rostro. Las instantáneas publicadas el pasado miércoles en una conocida revista mostraban a la madre de la princesa Leonor hablando por teléfono en todo momento. Con gesto serio, Letizia caminaba muy concentrada en la conversación.

Tras estas imágenes, la reina se dejó ver días después en un acto público. La mujer de Felipe VI acudió al Congreso de los Diputados al acto por el Día Internacional del Pueblo Gitano. Letizia se mostró totalmente serena a su llegada al Palacio de Las Cortes, una actitud que mantuvo durante todo el tiempo que duró el acto.

Nada que ver con la actitud seria que sí demostró el rey Felipe unos días antes. El padre de la princesa de Asturias visitaba la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid justo el mismo día que veían la luz las imágenes de Leonor en bikini.

Casa Real ya se posicionó sobre las imágenes de la princesa Leonor en un centro comercial

Si bien Casa Real no se ha pronunciado sobre la publicación de las citadas imágenes, es evidente que no se trata de un testimonio gráfico que agrade a los reyes. La institución se esfuerza por velar por la privacidad de la princesa Leonor cuando esta no se encuentra cumpliendo con su deber como heredera.

Cabe recordar que recientemente desde Zarzuela se denunció la difusión de unas imágenes de Leonor tomadas en un centro comercial en Chile. Unas fotografías captadas nuevamente durante una actividad privada ante las que la Casa Real sí se ha pronunciado.

El buque Juan Sebastián Elcano todavía tiene por delante varios puertos en los que atracar. Habrá que esperar para ver si trascienden más imágenes de Leonor más allá de sus compromisos como guardamarina. Una delicada circunstancia que ni el rey Felipe VI ni tampoco la reina Letizia esperan, pero el hecho de evitarlo, a la vista está, no está completamente a su alcance.