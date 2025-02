Giro de 180º por lo sucedido con Andrea y Joel tras 'La Isla de las Tentaciones'

Son muchos los que se preguntan cuántas de las parejas que entraron en la octava edición de La Isla de las Tentaciones siguen actualmente unidas. Precisamente ha sido esta semana cuando la audiencia de Ni que fuéramos ha conocido si Andrea y Joel mantienen su relación. Era el reportero Hugo Montiel quien desvelaba que la auxiliar de enfermería y el entrenador personal están a día de hoy juntos.

"Andrea y Joel se van juntos", desvelaba Montiel ante la atónita mirada de Javier de Hoyos al frente del citado espacio del canal Quickie. A continuación, el reportero explicaba que, además, "viven juntos en un piso en Sabadell y que hacen vida de pareja".

Lo cierto es que la noticia sorprende más aún sabiendo que Joel cayó en la tentación con Nataly, una infidelidad de la que la propia Andrea fue testigo. Ni la audiencia ni la catalana se lo esperaban. Prueba de ello es que la joven sufrió un fuerte ataque de ansiedad que se emitió este lunes.

La verdadera situación de Andrea y Joel después de La Isla de las Tentaciones

La joven, consciente de la infidelidad de su novio, decidía después devolvérsela besando a Borja en la piscina. "Como también he visto que mi pareja me ha faltado el respeto, tampoco voy a estar yo llorando y pasándolo mal. Ahora me toca a mí disfrutar de la experiencia", reconocía la participante.

Andrea confesaba después en la hoguera que si no había dado ese paso antes con Borja había sido por respeto a Joel. Sin embargo, al ver que le había sido infiel, se había dejado llevar con su tentador: "Lo sentí y se lo di. No lo hice por rencor ni por nada de lo que vi de Joel", aseguró.

Andrea y Joel llegaron a La Isla de las Tentaciones para ponerse a prueba como pareja. Después de tres años de relación este reto serviría, supuestamente, fortalecer su amor.

Frente a todo pronóstico, Joel y Andrea siguen siendo pareja

Cabe recordar que poco después de iniciar su romance, ella decidió dejar la relación porque consideraba que él era extremadamente dependiente. Una crisis que en nada se pareció a la que vivieron durante su estancia en República Dominicana y que, a priori, parecía insalvable.

Sin embargo, el estado actual de Joel y Andrea es el menos esperado. Tras conocer la información facilitada en Ni que fuéramos, queda claro que la pareja ha superado este segundo e importante bache. La pareja se ha comprado una casa en la localidad de Sabadell, donde viven un amor más que consolidado.

La información aportada por el reportero de canal Quickie coincide con las palabras que sobre la pareja dijo hace unos días Kiko Matamoros. El tertuliano avanzaba que los concursantes de La Isla de las Tentaciones están "juntos y muy enamorados".