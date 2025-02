Acusan a Belén Esteban de tener piojos y la reacción de Kiko Matamoros lo dice todo

Belén Esteban ha acudido al Centro Dermatológico IMR para realizarse unas pruebas capilares. La colaboradora ha compartido su experiencia en el programa Ni que fuéramos, donde ha contado los motivos de su visita al dermatólogo. Y es que desde el programa han acusado a Belén Esteban de tener piojos y Kiko Matamoros ha reaccionado de una forma sorprendente.

El estrés podría haberle provocado una reacción cutánea en el cuero cabelludo: “Te cuento mi problema, yo he llevado extensiones durante muchos años. Antes de quitármelas, me salieron calvas y me dijeron que me las tenía que quitar. Desde hace cinco meses he notado descamación en el cuero cabelludo”, ha confesado Belén Esteban a la doctora en directo.

La doctora ha examinado minuciosamente a Belén Esteban y David Valldeperas, director del programa, ha preguntado si Belén Esteban tiene piojos o no. "Piojos no, tengo la cabeza limpísima", ha confesado Belén Esteban en directo. Aunque lo que más ha llamado la atención ha sido la reacción de Kiko Matamoros quien ha confesado: "¿Hay que ingresarla o no?", refiriéndose a que su problema no es grave.

Kiko Matamoros no se toma en serio el problema capilar de Belén Esteban

Tras examinarla, la especialista ha determinado que Belén sufre dermatitis seborreica. Además, ha asegurado que el estrés agrava la afección. “Yo estoy tranquila porque qué rápido el diagnóstico”, ha reaccionado María Patiño desde el plató.

Sin embargo, la reacción de Kiko Matamoros ha sido la que más ha sorprendido. El colaborador ha minimizado el problema médico de su compañera. “Es una cosa fácil, lo que pasa es que hay gente que responde al tratamiento muy bien y otras no tanto”, ha comentado.

Lejos de mostrar empatía, Kiko ha preferido bromear sobre el tema. “A mí se me ha caído el pelo por el estrés”, ha confesado con una sonrisa.

La doctora ha insistido en la importancia de reducir la tensión en la vida de Belén. “Hay que estresarla menos”, ha afirmado.

Kiko Matamoros reacciona al diagnóstico de Belén Esteban

La respuesta de Matamoros ha sido aún más llamativa: “¿Cómo que estresarla menos?”, ha dicho con tono indiferente. Su falta de preocupación ha dejado atónitos a los presentes. No ha tomado en serio el problema capilar de Belén ni las recomendaciones médicas.

La actitud de Kiko ha generado un gran revuelo en el programa. Mientras algunos colaboradores han intentado restar importancia al asunto, otros han mostrado su sorpresa ante su falta de empatía. Belén, por su parte, ha preferido centrarse en el diagnóstico y en el tratamiento recomendado por la doctora.

Este episodio ha demostrado, una vez más, la particular manera de Kiko Matamoros de afrontar las preocupaciones de sus compañeros. Mientras tanto, Belén Esteban ha decidido seguir adelante con su tratamiento y evitar situaciones de estrés que puedan agravar su problema capilar.

Belén ha asegurado que seguirá informando sobre su evolución. Los espectadores seguirán atentos a sus próximas apariciones en el programa. Lo importante, según los expertos, es seguir el tratamiento adecuado y reducir el estrés.