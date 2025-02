La firme reacción de Cayetano Rivera cuando escucha el nombre de María Cerqueira

Cayetano Rivera ha dejado a más de uno sin palabras con la inesperada y firme reacción que ha tenido cuando le han mencionado el nombre de María Cerqueira. Tanto es así que, cuando los reporteros le han preguntado por su relación, el torero ha optado por ponerse serio y no hablar del tema ante las cámaras.

Este sábado, 15 de febrero, se celebró en la plaza de toros de Arroyo de la Encomienda el Festival Taurino de La Flecha. Evento taurino que lleva el mismo nombre que el coso de dicho municipio vallisoletano.

Como era de esperar, los reporteros de Europa Press no quisieron dejar pasar la ocasión para interesarse por su romance con María Cerqueira. Tanto es así que no dudaron en preguntarle a Cayetano Rivera si había celebrado el Día de los Enamorados junto a ella.

Sin embargo, y aunque en estos últimos meses los hemos podido ver en una actitud de lo más amorosa, el diestro evitó por todos los medios pronunciarse públicamente al respecto.

Cayetano Rivera se pone firme al oír el nombre de su actual pareja, María Cerqueira

Aunque hace meses que Cayetano Rivera y María Cerqueira no esconden su amor, este fin de semana el torero se mostró de lo más reacio a la hora de hablar sobre este tema ante la prensa.

Una reacción muy similar tuvo cuando los reporteros le preguntaron sobre las novedades que han salido a la luz relacionadas con la polémica herencia de su padre, el torero Paquirri.

Durante una de sus últimas emisiones, el programa TardeAR aseguró que uno de los capotes del diestro había sido puesto en venta en internet. Una noticia que ha añadido aún más tensión a la guerra que desde hace años protagonizan Isabel Pantoja, Cayetano Rivera y su hermano Fran.

Tal y como señalan desde dicho formato, la vendedora sería una mujer que, hace años, recibió este objeto a modo de regalo. Además, y por si fuera poco, el programa contó con el testimonio de Juan Antonio.

Este hombre se ofreció a comprar esta reliquia que perteneció al padre de Cayetano Rivera por 5.000 euros. “Estaba interesado antes y ahora, después de oír que va a ser para una causa aún mejor”, aseguró en directo.

Como era de esperar, los reporteros que acudieron al Festival Taurino de La Flecha no dejaron pasar la ocasión para preguntarle a Cayetano al respecto. Sin embargo, la respuesta no fue la que ellos esperaban: “No sé de qué me estás hablando… No, así que no te puedo decir”.