Ni Barcelona ni Miami: Gerard Piqué hace las maletas tras la última hora de Shakira

Shakira ha sido ingresada de urgencia en un hospital en plena gira Las mujeres ya no lloran, lo que ha provocado la cancelación de su concierto en Lima. La artista ha informado a sus seguidores a través de un comunicado en X (antes Twitter).

En sus palabras, Shakira ha lamentado la situación y ha explicado que sufre un problema abdominal del que no ha dado más detalles. Tras esta última hora, los fans de la cantante han recibido un jarro de agua fría. Además, muchos han mostrado su preocupación por su estado.

"Los médicos me han dicho que no estoy en condiciones de actuar esta noche. Estoy muy triste por no poder subir al escenario hoy. Tenía muchas ganas de reencontrarme con mis increíbles fans en Perú", ha expresado la cantante.

Shakira ingresa de urgencia en el hospital

A pesar del susto, Shakira confía en recibir el alta hoy y poder actuar en su segundo concierto programado en el Estadio Nacional de Lima. La cantante ha agotado todas las entradas para ambas fechas en la capital peruana.

De esta manera, ha prometido a sus seguidores que habrá una nueva cita para compensar la cancelación de este domingo. Los fans, que habían esperado con entusiasmo la presentación, han mostrado su apoyo en redes sociales, deseándole una pronta recuperación.

Gerard Piqué, lejos de Barcelona y Miami

La noticia del ingreso de Shakira ha coincidido con un detalle que ha llamado la atención en redes sociales. Y es que su expareja, Gerard Piqué, se encuentra en Marruecos, concretamente en la ciudad de El Yadida.

El exfutbolista del Barça ha compartido una historia en Instagram. Así, se ha podido comprobar que no está ni en Barcelona, donde reside con Clara Chía, ni en Miami, donde viven sus hijos pequeños.

Aunque no ha hecho declaraciones al respecto, la coincidencia ha despertado especulaciones entre los seguidores de la cantante y del exjugador. Por el momento, Shakira sigue centrada en su recuperación con la intención de no modificar más fechas de su gira.

La cantante afronta un año cargado de compromisos profesionales, y este imprevisto ha supuesto un revés en su agenda, aunque su equipo confía en que pueda retomar los conciertos cuanto antes. Sus fans esperan que pueda seguir con la gira lo antes posible.