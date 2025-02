Nadie había imaginado lo último de Cayetano Rivera y Eva González: 'Un malentendido'

Cayetano Rivera y Eva González se encuentran involucrados en la última polémica que ha afectado a los descendientes de Paquirri. Nadie habría imaginado que ambos rechazarían uno de los capotes del reconocido maestro. Según relató la propietaria, el rechazo se debió a “un malentendido” relacionado con la fecha del encuentro, lo que causó que perdieran el interés.

La mujer aclaró que estas pertenencias no tienen relación con Isabel Pantoja. Según sus declaraciones, heredó estos objetos de un apoderado cercano al torero, y su objetivo actual es venderlos. Antes de ponerlos a la venta, la mujer intentó ponerse en contacto con Cayetano y Eva para ofrecérselos, sin embargo, no mostraron interés en recuperarlos.

Cayetano Rivera y Eva González, salpicados por la última polémica familiar

Cayetano Rivera y Eva González protagonizan uno de los episodios menos esperados del clan Rivera-Ordóñez. Tras años batallando con Isabel Pantoja para conseguir las pertenencias de Paquirri, han desaprovechado una gran oportunidad. Recientemente, se ha descubierto que algunos de los capotes del torero han sido puestos a la venta.

Su propietaria dio la cara en TardeAR para explicar por qué tenía en su poder esas pertenencias de Paquirri, y el motivo de su venta. Lo que nadie se imaginaba es que Cayetano y Eva rechazarían recuperarlas por “un malentendido”.

“Hablé con Cayetano y Eva González, que vinieron a Barbate a ver a su tío cuando se estaba muriendo”, contó. Según el relato de la mujer, les informó que tenía el capote y les ofreció dárselo, pero jamás vinieron a por él. “Hubo un malentendido con el día del encuentro y ya no se interesaron más”, ha señalado.

Por otro lado, tampoco Fran mostró ningún interés en las pertenencias de su padre, lo que resulta sorprendente. Durante años los hermanos Rivera han luchado contra Isabel Pantoja por la recuperación de los objetos de Paquirri, dada la importancia sentimental de los objetos. No obstante, ahora que tenían ocasión de recuperar algunos de los capotes, los hermanos Rivera no se han interesado en ellos.

Cayetano Rivera y Eva González rechazaron el capote de Paquirri

El origen de los capotes ha generado también gran curiosidad. La propietaria aseguró que los objetos no pertenecen a la tonadillera y que los recibió de un apoderado de Paquirri. Al no ser una persona interesada en el mundo de la tauromaquia, explicó que no desea conservarlos y que su intención es venderlos.

“No soy aficionada y no los quiero”, explicó sobre los motivos que le han llevado a ponerlo a la venta. Manuel Díaz ‘El Cordobés’, gran amigo de Cayetano y Fran, se mostró sorprendido al conocer toda la historia. Sobre todo, que los dos hijos de Paquirri no se hubieran interesado por estos capotes.

“Desde aquí pido una cosa: que por favor se lo regale a sus hijos”, solicitó Manuel. Sin embargo, según el testimonio de la propietaria, eso fue lo primero que hizo cuando quiso deshacerse de ellos. Pero ni Fran, ni Cayetano, ni Eva mostraron el más mínimo interés en recuperarlo.

Por el momento, los dos capotes continúan disponibles en una plataforma de venta online. Uno de ellos se ofrece por 1.000 euros, mientras que el otro tiene un precio de 4.800 euros. Los objetos se encuentran ubicados en dos ciudades diferentes: Córdoba y Barbate.

Esta nueva polémica relacionada con la herencia de Paquirri sigue sumando titulares y contribuyendo al misterio que rodea sus pertenencias. Además, según la periodista Leticia Requejo, algunos objetos supuestamente robados del torero se encuentran actualmente en Sevilla, en casa de una amiga de la cantante.