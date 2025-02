Silencio total con lo que Ana Terradillos ha destapado sobre Felipe VI: 'Toda mi vida'

Ana Terradillos ha dejado a todos sin palabras al destapar una inesperada información sobre Felipe VI. Tal y como ha asegurado la presentadora, va a estar “toda la vida” muy agradecida por la ayuda que recibió por parte del rey y doña Letizia hace 22 años.

Hace apenas unas horas, la periodista ha reaparecido públicamente para asistir a una importante entrega de premios en Madrid. Momento que los medios de comunicación han aprovechado para preguntarle si tiene alguna anécdota con los actuales monarcas españoles.

Como era de esperar, Ana Terradillos no ha tenido ningún problema en desvelar el favor que le hicieron Felipe VI y la reina Letizia en 2003 durante un viaje a Irak:

“Yo estuve en Irak con ella, estuvimos en el buque Galicia, en un casar, en el sur de Irak, y la verdad es que... Se lo he dicho, además, a ella y al rey, estoy muy agradecida”.

A continuación, Ana Terradillos ha compartido más detalles sobre su anécdota con Felipe VI y la actual reina de España. Tal y como ha confirmado, ella “iba con un viaje del Ministerio de Defensa”.

“Iba con la idea de que iba a poder moverme como «Pedro por su casa»... Estaba realmente complicada la situación y ellos me acompañaron desde el aeropuerto militar que había en el sur de Irak hasta el aeropuerto comercial”.

Allí, según ha relatado Ana Terradillos ante los reporteros, cogió “un vuelo a Kuwait, y luego a Jordania, que ya me trasladó a Bagdad”. Trayecto que, sin la ayuda de Felipe VI y su mujer, no habría podido realizar tan fácilmente.

Ana Terradillos sorprende a todos con lo último que ha contado sobre Felipe VI

Tras compartir la anécdota que vivió junto a Felipe VI y doña Letizia en abril de 2003, Ana Terradillos no ha dejado pasar la ocasión para volver a darles las gracias:

“Se lo agradeceré toda la vida, porque en esos momentos que alguien te pueda ayudar, con los medios que tenía TVE, yo que iba sola... A que te trasladen de un lado a otro, es que les debo mucho. Y luego, fíjate cómo son las cosas, que fue reina de España”.

A continuación, Ana Terradillos ha asegurado que, a pesar de esta inesperada ayuda, en ese momento desconocía por completo la historia de amor entre su compañera de profesión y Felipe VI.

“Yo, al menos, ahí no sabía nada, no sé vosotros”, ha asegurado la comunicadora. Tanto es así que, de hecho, le preguntó a doña Letizia si quería viajar con ella. Sin embargo, la mujer de Felipe VI declinó inesperadamente su propuesta:

“Yo le decía: «¿Por qué no vienes conmigo? Que voy a ir sola y creo que nos podemos llevar bien». Y ella me decía: «No, yo no voy a ir»”, ha relatado Ana Terradillos con una sonrisa en el rostro.