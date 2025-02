Manuel Díaz se queda en shock por lo que ha descubierto sobre la herencia de Paquirri

Manuel Díaz se ha quedado en shock por lo que ha descubierto sobre la herencia de Paquirri. La noticia ha sacudido el mundo del toreo. Una nueva polémica ha estallado en torno a los enseres del legendario torero.

Dos capotes suyos han aparecido a la venta en Internet. Uno por 1000 euros y el otro por 4800 euros. Se encuentran en ciudades distintas: Córdoba y Barbate.

Una de las propietarias ha hablado y ha asegurado que no tiene relación con Isabel Pantoja. Ha explicado que su padre lo recibió de un amigo, a quien Paquirri se lo había regalado. Ahora, al fallecer su progenitor, ella ha decidido venderlo: "No soy aficionada y no lo quiero", ha dicho en el programa 'Tardear'.

TardeAR descubre novedades sobre la herencia de Paquirri

El descubrimiento ha revivido la vieja disputa entre los Rivera y Pantoja, recordemos que la tonadillera no cumplió el testamento de su esposo. Nunca entregó los trastos de torear a Fran y Cayetano Rivera.

La lucha legal fue intensa y los tribunales fallaron a favor de los hermanos. Sin embargo, un día antes de la entrega, Isabel denunció un robo en su finca y aseguró que se lo habían llevado todo. Años más tarde, su hijo Kiko confesó que los capotes y espadas estaban guardados en Cantora.

Fran y Cayetano han clamado durante años por su legítima herencia pero los capotes que ahora están en venta no provienen de Cantora. Al menos uno fue regalado por Paquirri a su apoderado y este, a su vez, a un amigo. La hija de este último ha tratado de que vuelva a la familia y ha contado que contactó con Cayetano.

Quiso entregárselo, pero por un malentendido no llegaron a recogerlo: "No se interesaron más", ha revelado. También intentó hablar con personas cercanas a Fran. "Tampoco lo quiso", ha añadido.

Desde el plató, Manuel Díaz se ha mostrado sorprendido debido a que mantiene una gran relación con sus hermanos. Manuel Díaz sabe lo mucho que significan estos recuerdos para ellos: "Desde aquí pido una cosa: que por favor se lo regale a sus hijos", ha dicho emocionado. Ha asegurado que si la vendedora necesita el dinero, ellos se lo darán: "Un capote del maestro Paquirri no tiene precio", ha sentenciado.

Mientras tanto, la periodista Leticia Requejo ha lanzado otra bomba. Ha afirmado que los trastos de Paquirri que desaparecieron están ahora en Sevilla y se encuentran en la casa de una amiga de Pantoja. La tonadillera los habría trasladado tras dejar Cantora.

El revuelo es enorme y Manuel Díaz sigue impactado. La historia de la herencia de Paquirri vuelve a estar en el centro de la polémica. Y parece que aún queda mucho por descubrir.