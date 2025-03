Fabiola Martínez decide contar la verdad sobre la herencia de Bertín Osborne

Durante su última aparición pública, Fabiola Martínez ha dado un paso al frente y no ha tenido ningún problema en contar la verdad sobre la comentada herencia de Bertín Osborne.

Este jueves, 27 de marzo, la colaboradora de televisión ha reaparecido en Madrid para asistir a la gala solidaria Noche por los sueños. Evento social que los medios de comunicación han aprovechado para hablar con ella unos minutos.

Como era de esperar, durante el correspondiente photocall, Fabiola Martínez no ha tenido ningún problema en responder a algunas de las cuestiones de los reporteros. Entre ellas, algunas relacionadas con su vida sentimental o con el hijo de Gabriela Guillén.

Sin embargo, las declaraciones que más han llamado la atención han sido las protagonizadas por Bertín Osborne y la herencia que adquirió tras el fallecimiento de su padre.

En un primer momento, Fabiola Martínez se ha mostrado bastante reacia a hablar sobre este tema: “A mí no me corresponde, así que no tengo…”. No obstante, un reportero de Europa Press le ha recordado que, aunque ella no tenga nada que ver, sí que repercute directamente en sus hijos.

Unas palabras que han provocado la inmediata reacción de la exmujer de Bertín Osborne. “Bueno, pero está vivo, no lo matemos”, ha asegurado, justificando su respuesta.

Fabiola Martínez habla alto y claro sobre la herencia de Bertín Osborne

Mucho más accesible se ha mostrado Fabiola Martínez cuando la citada agencia le ha preguntado por la posibilidad de que Bertín Osborne herede el título de conde de su padre.

“Mira, el señor Enrique, don Enrique, el conde, que ya no está con nosotros, tenía varios títulos. Bastante tenemos ya con la Casa Real y los reyes y las princesas”, ha asegurado la colaboradora de televisión.

Por otro lado, los reporteros han querido aprovechar la ocasión para preguntarle a Fabiola Martínez por los supuestos problemas económicos que tiene a día de hoy Bertín Osborne. Información que salió a la luz hace unas semanas.

Tal y como aseguró Lecturas a mediados de febrero, el presentador de televisión estaría “al borde de la ruina”. Y es que, según ellos, a día de hoy acumula una deuda de casi 6,5 millones de euros.

“En lo que respecta a sus hijos, la responsabilidad que él tiene, la cumple. Y, a efectos, yo no he visto ningún problema, así que no sé. Desconozco si detrás de eso hay más cosas, no tengo ni idea”, ha respondido de forma clara y tajante Fabiola Martínez.