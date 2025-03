Fabiola Martínez sorprende a muchos destapando lo de Bertín Osborne: 'Tenemos una...'

Fabiola Martínez explicaba recientemente en televisión cómo es en la actualidad la relación que mantiene con Bertín Osborne. La venezolana se sinceraba en el plató de TardeAR refiriéndose al trato que tiene con su exmarido. "Tenemos una relación muy bonita de respeto hacia todo lo que hemos vivido y hacia nuestros hijos", aseguraba Martínez.

La que fuera colaboradora de Y ahora Sonsoles acudía al citado programa de Telecinco para presentar su primera obra como escritora. Una intervención que Fabiola aprovechaba para aclarar los motivos de su ruptura.

Si bien descartaba la existencia de terceras personas, Martínez ponía el acento en otras cuestiones. "Fueron muchas cosas, discusiones... yo tengo mucho carácter aunque no lo parezca", reconocía sin reparos.

Fabiola Martínez reconoce que tiene una relación muy bonita con Bertín Osborne

La invitada de a TardeAR dejó claro que cuando una relación se rompe, "siempre hay responsabilidad por ambas partes". Además, admitía que Bertín "pierde como esposo, ya que ese examen no lo aprobó". Eso sí, en su papel como padre dejó claro que "hace lo que tiene que hacer".

Más sincera que nunca, Fabiola se refirió a cómo se sintió a lo largo de las dos décadas que estuvo al lado del cantante. "Yo me puse un traje que no me correspondía. Yo quise ser una señora, ama de casa, que estaba por la familia, que era lo que yo quería", explicó.

Pero, según ella misma admitió, renunció a otra muchas cosas, como por ejemplo en el terreno laboral. "Hacíamos mucha vida social juntos, pero no me terminaba de sentir yo", aseguraba.

Ahora, cuando se cumplen cuatro años del anuncio de su ruptura, Martínez reconoce que no considera a Bertín como un amigo. Aun así, entre su ex y ella hay buena relación, sobre todo por el bien de sus hijos, Kike y Carlos.

Fabiola Martínez admitió que tras separarse de Bertín Osborne la relación con él no era buena

En enero de 2021, cuando se publicó que el matrimonio se había roto, Fabiola dio a conocer que llevaban ya un año separados. La exmodelo admitió que no fue fácil tomar la decisión y que incluso llegó a sentir vértigo. Pero entonces tenía claro cuál era uno de sus principales objetivos: encontrar trabajo y estabilidad, sentirse independiente.

"Nuestra relación no pasaba por un buen momento hace cuatro años", explicaba en TardeAR sobre los momentos posteriores a su ruptura. Ahora, pasado el tiempo, las aguas parece que se han calmado y la cordialidad y el buen trato es la tónica habitual entre ellos.

Mientras tanto, Fabiola ya ha dejado claro en no pocas ocasiones que no conoce detalles de la vida del padre de sus hijos. Sobre todo cuando le han preguntado por la relación que mantuvo con Gabriela Guillén, fruto de la cual nació el hijo pequeño del artista. Aparte de esto, ella y Bertín han sido capaces de mantener una buena relación aunque ya no haya entre ellos otro tipo de sentimientos.