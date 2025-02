Sorpresa en 'TardeAR' con lo que Fabiola Martínez ha confesado sobre Bertín Osborne

Fabiola Martínez ha visitado el plató de TardeAR para promocionar su nuevo libro, Cuando el silencio no es una opción. En este libro, ha hablado sobre su pasado y las duras experiencias que ha vivido a lo largo de su vida. Durante la entrevista, ha compartido momentos de gran emoción y ha desvelado detalles impactantes de su historia con Bertín Osborne.

En directo, ha confesado que su objetivo con este libro es ayudar a quienes han atravesado situaciones similares. Ha hablado abiertamente sobre los abusos que sufrió en su infancia dentro de su propia familia.

Un tío suyo tuvo un comportamiento inapropiado con ella cuando era una niña. “Creo que somos muchas víctimas y yo quiero ayudar”, ha declarado con firmeza.

Fabiola Martínez confiesa en TardeAR si Bertín Osborne se ha leído su novela

Fabiola Martínez ha explicado que este tipo de experiencias no se superan por completo: “Tú aprendes a vivir con ello. Cuando te quitas la culpa y la vergüenza, empiezas a llevar mejor la situación, cuando te quitas eso, empiezas a vivir mejor”, ha añadido Fabiola Martínez con sinceridad. Sus palabras han conmovido a todos los presentes en el plató.

Sobre la reacción de Bertín Osborne ante el libro, Fabiola ha confesado que no sabe si él lo ha leído. “No tengo ni idea. Él muchas cosas las sabe, me conoce y sabe mi pasado, mi historia familiar, por lo que no se llevará sorpresas”, ha asegurado.

Fabiola Martínez se abre en TardeAR sobre su relación con Bertín Osborne

Sin embargo, lo que más ha sorprendido ha sido su confesión sobre cómo estos abusos han influido en su relación con Bertín Osborne. “No creo que afectara a nuestra relación, lo que condicionó fue mi comportamiento con él”, ha declarado Fabiola Martínez en directo.

Ha explicado que sus carencias afectivas dentro de su familia han influido en la manera en que se ha relacionado con Bertín. “Cuando me pidió matrimonio, le dije que solo aceptaba si formábamos una familia. Porque a él le veía siempre rodeado de gente y yo quería eso, quería lo que él tenía”, ha revelado Fabiola Martínez.

Sus palabras han dejado una profunda impresión en la audiencia. Ha mostrado una gran valentía al hablar de su historia y ha demostrado su deseo de ayudar a otras personas. La entrevista en TardeAR ha sido un momento lleno de emociones y de revelaciones que han impactado a todos los espectadores.