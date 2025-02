Confirmados todos los rumores sobre Rocío Carrasco y Fidel Albiac: 'Te lo juro'

Alba Carrillo comentaba este lunes en Mañaneros la presencia de su amiga Rocío Carrasco el pasado fin de semana en un evento en Torremolinos. Una ocasión en la que, por sorpresa, la hija de Rocío Jurado entraba en directo en el programa de la cadena pública. Fue entonces cuando Carrillo aprovechó para referirse a Fidel Albiac: "Tienes un regalo de hombre al lado, es que le amo, te lo juro, baila bien y lo hace todo".

Durante mucho tiempo se cuestionó si la actual pareja de Rocío Carrasco se había acercado a ella por interés. Sin embargo, los años han confirmado que este rumor no era cierto, dando la razón a la ex de Antonio David Flores. Ella siempre defendió que Fidel Albiac era el hombre de su vida y, a la vista está, no se ha equivocado.

Las palabras de Alba Carrillo confirman que Albiac es el mejor compañero de vida que Rocío podría tener. La tertuliana dedicó todavía más elogios al marido de su amiga, de quien explicó que "toca la guitarra, toca el piano, toca todo, menos a mí, de momento, pero ya surgirá".

Alba Carrillo confirma cómo es realidad el marido de Rocío Carrasco

Unas palabras cargadas de humor que sorprendían al público y a la propia Rocío Carrasco, que se encontraba al otro lado del teléfono. Un comentario subido de tono que lo que viene a confirmar es la estrecha amistad que existe entre el matrimonio Albiac-Carrasco y Alba Carrillo.

La ex de Fonsi Nieto y la hija de Rocío Jurado se conocieron hace casi una década. En concreto, fue en 2016 cuando ambas coincidieron en el programa Hable con ellas y fue allí donde nació una bonita amistad que han sabido cuidar desde entonces.

Alba y Rocío se han sabido apoyar mutuamente en momentos complicados de su vida. De hecho, la hija de Rocío Jurado y su marido fueron el gran apoyo de Carrillo cuando esta acababa de divorciarse. "Estaba en tratamiento psicológico y psiquiátrico, estaba con una depresión, me costaba levantarme de la cama", reconoció Alba años después.

Después de más de dos décadas de unión, Fidel deja claro que no se acercó a Rocío por interés

La tertuliana reconoció que en el peor verano de su vida "Fidel y Rocío, me apoyaron, me quisieron, llamaban todos los días a mi madre…". Años después, cuando se emitió la docuserie Rocío: Contar la verdad para seguir viva, Alba se mantuvo firme al lado de su amiga.

Ahora, las palabras de Carrillo sobre Fidel sirven para desmentir los comentarios de quienes no veían futuro a la relación de Rocío con el abogado. "Me he casado para toda la vida", afirmó Rocío después de contraer matrimonio con su actual pareja. "Esta es la única, la otra no existió", añadió, refiriéndose a su anterior enlace con el padre de sus hijos, que fue declarado nulo.

Cuando ha pasado casi una década de la boda civil entre Rocío y Fidel, solo queda esperar a que sellen su amor ante el altar. Una boda que si bien se rumoreó el año pasado ya se habría producido lo cierto es que es posible tenga lugar a lo largo de este año.