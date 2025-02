Giro de 180º tras lo sucedido con Rocío Carrasco y Fidel Albiac: es algo muy especial

La vida de Rocío Carrasco y Fidel Albiac ha dado un giro contundente en las últimas horas. El motivo es que la tranquilidad de la que disfrutaban y ese retiro mediático que mantenían han desaparecido. Y todo por una situación muy especial para ambos.

Si han dicho adiós a ese alejamiento de los focos ha sido por una razón de peso. Ni más ni menos que porque ella ha acudido a la Gala Drag Queen de Torremolinos. Lo ha hecho para rendir un homenaje a su madre ya fallecida.

Giro en la vida tranquila de Rocío Carrasco y Fidel Albiac

Desde hace tiempo, Rocío Carrasco y Fidel Albiac están absolutamente alejados de la prensa. Ahora, han optado por tener una vida más tranquila y discreta, centrados en los negocios que poseen. En concreto, en la gira del musical sobre 'La más grande' de la que son creadores y productores.

Pero ahora ese día a día nada mediático ha dado un giro de 180º. El motivo es que ella ha decidido acudir como invitada a la Gala Drag Queen de Torremolinos. Lo ha hecho para rendir un homenaje a su madre, Rocío Jurado, a la que los drags admiran e imitan.

Este evento, celebrado ayer en el Auditorio Municipal, fue organizado por el Ayuntamiento de Torremolinos y la Asociación de Comerciantes Gays de Torremolinos (ACOGAT). El objetivo es dar visibilidad al colectivo LGTBIQ+.

Rocío Carrasco asistió al evento para, entre otras cosas, rendir un emotivo homenaje a su madre, la inolvidable Rocío Jurado. Al comienzo de la gala, ella se encontraba entre el público. Pero pronto fue invitada a subir al escenario, donde sorprendió a todos con su presencia.

Sí, sorprendió porque, para la ocasión, lució un vestido diseñado por José Perea muy especial. Esa prenda destacó por llevar impreso el rostro de su madre, un detalle que no pasó desapercibido y que emocionó a los asistentes.

Después, la madre de Rocío Flores expresó su gratitud por la invitación. Y compartió la importancia de estar presente en un evento que celebra la diversidad, algo que su madre siempre apoyó. Con voz emocionada, manifestó: “Ella y yo”.

“Pues ella no se lo quería perder. Igual que yo, que no me lo quería perder”. Estas palabras reflejaron el compromiso de ambas con la comunidad LGTBIQ+.

Otro paso importante para Rocío Carrasco y Fidel Albiac

Además de su participación en la gala, Rocío Carrasco aprovechó la ocasión para anunciar una noticia que llenó de entusiasmo a los presentes. El espectáculo Rocío Jurado: el musical, producido por ella misma y protagonizado por Anabel Dueñas, llegará a Torremolinos el próximo 22 de febrero. Este espectáculo, que rinde tributo a la vida y carrera de 'La más grande', se presentará en el Auditorio Municipal Príncipe de Asturias.

La obra narra la historia de una joven admiradora de la chipionera que lucha por perseguir su sueño, reflejando la influencia y el legado de la artista en las nuevas generaciones. La llegada de este musical al citado reciente tiene un significado especial. Sí, porque su madre fue la primera artista en pisar ese escenario, un hecho que recordó con emoción durante la gala.

La reaparición pública de Rocío Carrasco en este contexto demuestra su compromiso continuo con mantener viva la memoria de Rocío Jurado. Y también su apoyo a eventos que celebran la diversidad y la inclusión, que su madre respaldaba. De ahí que este giro en su rutina habitual ha estado motivado por un motivo muy especial.