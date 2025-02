Confirmada la gran noticia de Helen Lindes y Rudy Fernández: todavía no se lo creen

Helen Lindes ha regresado a sus redes sociales para compartir una gran noticia relacionada con la familia que ha formado junto a Rudy Fernández. A través de su nuevo post, la modelo ha dejado al descubierto lo mucho que ha cambiado su vida en los últimos meses.

Fue el pasado 10 de junio cuando este conocido baloncestista se despidió para siempre de las canchas, tras convertirse en el único jugador de la historia en disputar seis Juegos Olímpicos.

Desde entonces, Rudy Fernández ha tenido la oportunidad de pasar mucho más tiempo junto a Helen Lindes y sus hijos. Una implicación familiar que ha aumentado de forma considerable con la llegada de la pequeña Anaís.

El pasado 31 de enero, este mediático matrimonio acudió a sus respectivos perfiles de Instagram para anunciar el nacimiento de su tercera hija en común. Además, junto a una serie de imágenes captadas tras el parto, Helen Lindes no tuvo ningún problema en compartir algunos detalles relacionados con la bebé:

“Este jueves, 30 de enero, ha nacido Anaís Fernández Lindes en un parto natural a las 9:45 de la mañana... Ha pesado 3,320 kg y ha medido 50 cm. Las dos estamos muy bien, recuperándonos de esta experiencia tan intensa y con muchas ganas de irnos a casa”.

Ahora, Helen Lindes ha regresado a dicha red social con una nueva y reveladora publicación. Imágenes que dejan al descubierto el buen momento por el que está pasando su familia tras darle la bienvenida a su último integrante.

Helen Lindes confirma con su última publicación una gran noticia relacionada con su familia

No hay ninguna duda de que Helen Lindes y Rudy Fernández están pasando por uno de los momentos más dulces de su relación sentimental. Y todo gracias, entre otras cosas, a la llegada de la pequeña Anaís.

Prueba de ello son las últimas y entrañables fotos que la modelo ha compartido en su perfil de Instagram. En ellas, podemos verla a Helen Lindes con su bebé en brazos, unas instantáneas que han sido tomadas por alguien muy especial: su hija Aura.

“Tarde preciosa con mis dos princesas Aura y Anaís. ¡Qué arte tiene Aura sacando fotos! Me ha estado dirigiendo y diciéndome cómo posar. No sé de quién lo habrá aprendido… Me la como”, ha escrito Helen Lindes.

Como era de esperar, este post no ha pasado para nada desapercibida entre el resto de usuarios de Instagram. Tanto es así que varios de ellos han querido felicitar a la modelo y a Rudy Fernández por la familia tan bonita que han creado.

“Muy bonitas las fotos. Sois unos amores, que seáis inmensamente felices”, les ha escrito a Helen Lindes, una de sus seguidoras. “Qué familia más maravillosa tienes”, ha asegurado otra internauta.

Sin embargo, esta no es la única fotografía que Helen Lindes ha publicado en redes desde el nacimiento de su hija pequeña. El pasado miércoles 12 de febrero, la Miss España compartió con sus seguidores una tierna imagen protagonizada por Rudy Fernández.

En ella, podemos ver a Rudy alimentando a la bebé. Momento que está pudiendo disfrutar al máximo gracias a su retirada de las canchas.