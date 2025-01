Alba Carrillo se la juega y dice lo que todo el mundo piensa sobre Anabel Pantoja

Alba Carrillo ha roto su silencio para hablar sobre uno de los temas de mayor actualidad: el nuevo problema de Anabel Pantoja. La modelo ha regresado a sus redes sociales para decir lo que todo el mundo piensa sobre la última y dura acusación que han vertido sobre la influencer.

Fue el pasado 27 de enero cuando, después de 18 días ingresada en la UCI del hospital Materno de Gran Canaria, la pequeña Alma recibió el alta hospitalaria. En aquel momento, todo apuntaba a que esta mediática familia por fin iba a regresar poco a poco a la normalidad, pero nada más lejos de la realidad.

Hace apenas unas horas, se han vuelto a encender todas las alarmas alrededor de Anabel Pantoja y David Rodríguez. Y es que, tal y como ha trascendido, el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha abierto una investigación contra ellos por presunto maltrato infantil.

No obstante, nada más salir a la luz esta noticia, ha sido la propia creadora de contenidos la que ha querido aclarar este tema en sus redes sociales. Visiblemente afectada, ha defendido su inocencia, alegando que tan solo se trata de un procedimiento rutinario.

Como era de esperar, esta noticia ha generado un auténtico revuelo en las redes sociales. Tanto es así que miles de usuarios no se lo han pensado dos veces a la hora de emitir juicios de valor sobre la pareja.

Sin embargo, también hay quienes han optado por apoyar a Anabel Pantoja en estos duros momentos de su vida, entre ellos, Alba Carrillo. La modelo ha acudido a sus redes sociales para decir lo que todo el mundo piensa sobre la influencer.

Aunque es consciente de todas las críticas que puede recibir, la colaboradora de televisión se la ha jugado ante el resto de internautas para defender la inocencia de la influencer. Además, no ha tenido reparos en pedir “cautela”, ya que “nos falta toda la información del mundo”.

A través de un vídeo que ha publicado en redes, Alba Carrillo ha dado su opinión personal sobre el último problema de Anabel Pantoja. Tanto es así que ha querido dejar muy claro que habla “como ser humano, como madre… No como colaboradora de televisión ni como personaje”.

Además, tras asegurar que no tiene “ni idea de lo que ha pasado”, no se lo ha pensado dos veces a la hora de pedirles a los internautas “cautela” y “presunción de inocencia siempre”.

“No somos jueces, no somos quienes para satanizar a nadie ni emitir juicios de valor cuando nos falta toda la información del mundo”, ha asegurado Alba Carrillo de forma tajante.

Además, Alba ha querido aprovechar la ocasión para cargar contra los medios de comunicación por el trato que le han dado a la última noticia relacionada con Anabel Pantoja:

“Me parece fatal que cadenas sensacionalistas hayan metido esta noticia ya en los telediarios porque al final luego todo esto queda y estas cosas pueden hacer muchísimo daño”.

Por todo ello, y aunque no es amiga de Anabel Pantoja, Alba Carrillo ha alzado la voz para pedir, por favor, “mesura a la hora de escribir comentarios”. “Me parece que es un acto de humanidad, esperar y dejar que la justicia actúe”, ha añadido la modelo.

Alba considera que “no somos nadie para opinar de ciertas cosas libremente y de una manera sensacionalista”. “Me da rabia, como ser humano, que no entendamos esta cuestión… No, no. Calma, por favor”, ha sentenciado.