Comunicado urgente de Ana Obregón sobre la verdadera paternidad de su nieta Anita

Después de las últimas informaciones que han salido a la luz poniendo en duda paternidad de su nieta Anita, Ana Obregón ha dado un golpe sobre la mesa. La empresaria ha emitido un comunicado aclarando, de una vez por todas, este delicado tema familiar.

Este martes, 1 de abril, durante la última emisión de TardeAR, Luis Pliego expresó sus dudas sobre si Aless Lequio es realmente el padre biológico de la pequeña.

Tal y como señala la revista Lecturas, “según la ley española, es imposible que sea su hija”. Además, según destacó su director, el hijo de Ana Obregón habría tenido que firmar una autorización para trasladar la donación a Estados Unidos. Una complicada gestión que requiere la supervisión del Ministerio de Sanidad.

“Una clínica no puede mover ese tipo de material genético y trasladarlo si no hay una petición por escrito de la persona que ha fallecido, y ante un notario. No puede disponer su madre de él”, aseguró Pliego a continuación.

Unas palabras que, como era de esperar, han provocado la inmediata reacción de Ana Obregón. A través de un nuevo y tajante comunicado, la bióloga ha hablado alto y claro sobre la verdadera paternidad de su nieta Anita.

Ana Obregón emite un comunicado para desmentir todo lo que se ha dicho sobre la paternidad de Anita

Horas después de hacerse eco de esta inesperada información, la revista ¡Hola! se ha puesto en contacto con Ana Obregón para conocer cuál ha sido su reacción ante esta situación. Momento que la socialité ha aprovechado para responder de una manera contundente a todas esas especulaciones.

En primer lugar, la empresaria ha querido dejar muy claro que se ha quedado muy “alucinada con la cantidad de tonterías que tengo que aguantar”. “Segundo, la primera y más evidente prueba biológica es que Anita es calcada a su padre. Una calcomanía exacta”, ha añadido a continuación.

Por último, Ana Obregón ha asegurado que se siente indignada con todo lo que se ha dicho en las últimas horas: “Esto hace daño a mi inteligencia, como titulada en biología”.

“Porque lo primero que hice con Anita después de dejar el hospital fue una prueba de ADN, porque yo también quería quedarme tranquila”, ha matizado Ana. De esta forma, la empresaria ha dejado entrever que tiene en su poder las pruebas que demuestran que Aless es el padre biológico de Anita.

Además, y por si esto fuera poco, Ana Obregón ha adelantado que se reserva “las acciones judiciales por la falsedad de estas informaciones”. Todo apunta a que esta conocida actriz y presentadora de televisión no va a permitir que nada ni nadie le quite la felicidad que ha encontrado junto a su querida nieta.