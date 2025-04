Comunicat urgent d'Ana Obregón sobre la veritable paternitat de la seva neta Anita

Després de les últimes informacions que han sortit a la llum posant en dubte la paternitat de la seva neta Anita, Ana Obregón ha donat un cop sobre la taula. L'empresària ha emès un comunicat aclarint, d'una vegada per totes, aquest delicat tema familiar.

Aquest dimarts, 1 d'abril, durant l'última emissió de TardeAR, Luis Pliego va expressar els seus dubtes sobre si Aless Lequio és realment el pare biològic de la petita.

Tal com assenyala la revista Lecturas, “segons la llei espanyola, és impossible que sigui la seva filla”. A més, segons va destacar el seu director, el fill d'Ana Obregón hauria hagut de signar una autorització per traslladar la donació als Estats Units. Una complicada gestió que requereix la supervisió del Ministeri de Sanitat.

“Una clínica no pot moure aquest tipus de material genètic i traslladar-lo si no hi ha una petició per escrit de la persona que ha mort, i davant un notari. No pot disposar-ne la seva mare”, va assegurar Pliego a continuació.

Unes paraules que, com era d'esperar, han provocat la immediata reacció d'Ana Obregón. A través d'un nou i taxatiu comunicat, la biòloga ha parlat alt i clar sobre la veritable paternitat de la seva neta Anita.

Ana Obregón emet un comunicat per desmentir tot el que s'ha dit sobre la paternitat d'Anita

Hores després de fer-se ressò d'aquesta inesperada informació, la revista ¡Hola! s'ha posat en contacte amb Ana Obregón per conèixer quina ha estat la seva reacció davant aquesta situació. Moment que la socialité ha aprofitat per respondre d'una manera contundent a totes aquestes especulacions.

En primer lloc, l'empresària ha volgut deixar molt clar que s'ha quedat molt “al·lucinada amb la quantitat de ximpleries que he d'aguantar”. “Segon, la primera i més evident prova biològica és que Anita és calcada al seu pare. Una calcomania exacta”, ha afegit a continuació.

Per últim, Ana Obregón ha assegurat que se sent indignada amb tot el que s'ha dit en les últimes hores: “Això fa mal a la meva intel·ligència, com a titulada en biologia”.

“Perquè el primer que vaig fer amb Anita després de deixar l'hospital va ser una prova d'ADN, perquè jo també volia quedar-me tranquil·la”, ha matisat Ana. D'aquesta manera, l'empresària ha deixat entreveure que té en el seu poder les proves que demostren que Aless és el pare biològic d'Anita.

A més, i per si això fos poc, Ana Obregón ha avançat que es reserva “les accions judicials per la falsedat d'aquestes informacions”. Tot apunta que aquesta coneguda actriu i presentadora de televisió no permetrà que res ni ningú li tregui la felicitat que ha trobat al costat de la seva estimada neta.