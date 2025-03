Ana Obregón deja a todos sin palabras tras desvelar quién es la madre de Anita Sandra

La gala de entrega del Galardón Severo Ochoa al Mérito Sanitario ha contado con la presencia de Ana Obregón. La actriz ha asistido emocionada al evento, donde la Fundación Aless Lequio ha sido distinguida con este prestigioso reconocimiento. La fundación, que preside, ha sido premiada por su excelencia en el ámbito de la salud, la innovación y la humanización de la atención médica.

Durante su discurso, Ana ha asegurado que "es el premio más importante de toda mi carrera". Ha explicado que este reconocimiento es especial porque "se premia a la fundación de mi hijo, que era su último deseo".

Con la voz entrecortada, ha admitido que "no me lo esperaba". "Lo hago por mi hijo y por muchas madres y padres que tienen hijos, para que no pasen por el infierno que pasamos el padre de Aless y yo", ha añadido.

Ana Obregón habla sobre la polémica que hay en torno a su nieta, Anita Sandra

Ana también ha querido resaltar el papel de Alessandro Lequio en la fundación. Ha aclarado que él es el "vicepresidente de la fundación y está encima de todo". Aunque no ha podido asistir a la gala, Ana ha explicado que "ha recibido el premio emocionado" pero que "por las tardes está con sus niñas y yo le entiendo".

Sin embargo, lo que ha dejado a todos sin palabras ha sido su declaración sobre la reciente polémica en torno a Ana Sandra. Hace unos días, Alessandro Lequio afirmó que la niña no heredará nada de él porque no es su nieta. Ana ha respondido con firmeza y ha dejado claro que "él dijo que legalmente no es hija de Aless y tiene razón, es mi hija".

Ana Obregón confirma que ella es la madre y la abuela de Anita Sandra

Con estas palabras, Ana Obregón ha zanjado la controversia de una vez por todas. Ha asegurado que, además de ser su nieta, Ana Sandra es su hija. "Yo siempre seré su madre y su abuela", ha declarado con convicción.

El auditorio ha quedado en silencio tras sus declaraciones. La actriz ha demostrado una vez más su fortaleza y su amor incondicional por la pequeña.

Con este acto, ha reafirmado su compromiso con la memoria de su hijo Aless y con la labor de la fundación. Ana Obregón ha hablado desde el corazón y ha dejado claro que su lucha y su amor por Ana Sandra son inquebrantables.