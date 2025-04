Alessandro Lequio desvela quién es la madre de Anita, la famosa nieta de Ana Obregón

Alessandro Lequio hacía hace unos días unas declaraciones sobre la pequeña Ana Sandra que desataban la polémica. El ex de Ana Obregón afirmaba: "Anita no es hija de mi hijo Aless, es hija de Ana", aseguró rotundo en Vamos a ver. Una frase tras la que la actriz y bióloga no tardaba en reaccionar poniendo el grito en el cielo.

El citado espacio de Telecinco abordaba el tema de la herencia de Pepe Navarro. Entonces Joaquín Prat preguntó a Alessandro Lequio si se había informado de si de su herencia le tocaría algo a Ana Sandra. "Sí, me he informado muy bien porque no es hija de mi hijo, es hija de Ana", respondía el tertuliano.

Unas palabras que no sentaron en absoluto bien a Ana Obregón. La televisiva después reconoció que se había puesto en contacto con el italiano y que este se lo "aclaró todo".

Alessandro Lequio deja claro quién es la madre de la pequeña Ana Sandra

"Le he llamado y me ha explicado cómo son las cosas", explicaba Ana Obregón, dejando claro que las palabras de su ex estaban "descontextualizadas". De hecho, la madre de Aless Lequio daba la razón al conde al confirmar que la herencia de este no llegaría a la niña. "Anita es mi hija adoptiva, aunque biológicamente es hija de Aless", reiteraba.

De este modo le daba la razón al colaborador de Telecinco. En términos legales, Alessandro Lequio "tiene razón" porque Ana Sandra "no es hija de Aless legalmente". Aun así, la actriz insistía en que biológicamente es hija de su hijo fallecido en mayo de 2020.

A continuación, la que fuera durante años presentadora de las Campanadas desde la Puerta del Sol explicaba que mantiene "una buena relación" y que habla "muchísimo" con Lequio. Además, confirmó que este "se interesa por la niña y ha estado a mi lado en todo el proceso. Él solo se refiere a legalmente", quiso explicar.

Tal y como desveló en su día Ana Obregón, existe un testamento ológrafo en el que su hijo manifestó su deseo de tener descendencia. Por esta razón, Ana Sandra nació en Estados Unidos por vientre de alquiler con material genético de su hijo Aless Lequio.

Ana Obregón reacciona ante quienes dudan de si Ana Sandra es hija de biológica de Aless Lequio

En los últimos días, se ha comentado en algunos medios que hay dudas sobre la posibilidad de que el esperma de Aless Lequio fuera utilizado legalmente para concebir a Ana Sandra. El director de Lecturas explicaba que, según la legislación española, el uso de material genético post mortem está sujeto a estrictas restricciones.

En concreto, se establece que el material genético del fallecido solo puede ser utilizado si hay consentimiento expreso y por escrito del donante. Además, debe producirse dentro del plazo de un año tras el deceso.

El colaborador de TardeAR dejaba a la vista las incongruencias que, según él, hay en el testimonio de Ana Obregón al hablar sobre el nacimiento de Ana Sandra. Con todo, la actriz ha dejado claro si es o no biológicamente hija de su hijo. "Le hice una prueba de ADN", desveló la ex de Alessandro Lequio.