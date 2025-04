Comunicado urgente de Anabel Pantoja sobre su hija Alma: 'La verdad es que...'

Anabel Pantoja ha sorprendido a todos al compartir lo que sucede con su hija. La sobrina de Isabel Pantoja reconocía ante sus más de dos millones de seguidores que no se ha cuidado desde que nació la pequeña Alma. Una situación a la que ahora quiere poner remedio tal y como ha explicado en un vídeo: "La verdad es que me he dejado bastante desde que di a luz".

A continuación, la andaluza dejaba claro que su intención es cuidarse. "Ya no puede ser porque yo tengo que hacer la operación bikini, la operación camarón, la operación bacalao y todas las operaciones", aseguraba, mostrando gran sentido del humor.

La que fuera concursante de Supervivientes salía a la calle con su niña a dar un paseo cuando decidió grabar el citado el vídeo. "Después de 150 años, me he metido en este mono deportivo, que no sé ni como he cabido", confesaba mientras empujaba el carrito de su bebé por las calles de Córdoba.

Anabel Pantoja ha compartido su deseo de comenzar a cuidarse

Pese al buen tono con el que ha compartido que debe cuidarse, la verdad es que Anabel Pantoja está decidida a recuperar su forma física. La influencer justificaba la situación al explicar que durante todo este tiempo ha estado pendiente de su hija. "Es verdad que me he dejado porque he estado con mi cabeza puesta en ella".

Aun así, ahora tiene claro que también es importante que se cuide a sí misma. "Así que al lío y a moverse", soltaba la sevillana con tono optimista.

Unas pocas horas antes, Pantoja publicaba una fotografía en la que aparecía luciendo un pantalón vaquero. Anabel no tenía inconveniente en compartir con sus seguidores que usa la talla 44, dejando claro que no le importan los comentarios de quienes la critican por su aumento de peso.

"¡Ya puedes tener la talla 48! La belleza está en el corazón y de ahí vas pasada. Además, la que es guapa es guapa", reaccionaba su suegro.

Anabel Pantoja ya ha comenzado a hacer cambios en su dieta

La prima de Kiko Rivera, pese a que no le importan lo que digan los demás, tiene claro que ha llegado el momento de cuidarse. Además de explicar en su perfil de redes la decisión que ha tomado, Anabel también ha querido mostrar el primer plato de su dieta saludable. Un arroz blanco con tacos de pavo, aguacate y maíz que ha preparado en tan solo cinco minutos.

Metida de lleno en la 'operación bikini', Pantoja, sin embargo, no está dispuesta a pasar hambre. Su intención es seguir una dieta sana y equilibrada y hacer una rutina de ejercicios, además de dar paseos con su pequeña.

Cabe recordar que Anabel Pantoja engordó unos 10 kilos durante su embarazo y aunque no le preocupa su talla 44, lo cierto es que quiere ponerse en forma. Un deseo del que ha hecho partícipes a sus fieles a los que seguro seguirá manteniendo informados.