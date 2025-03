Alessandro Lequio confiesa por qué no dejará su herencia a su nieta Anita Sandra

Ana Obregón ha concedido una entrevista en la que ha hablado sobre su nieta, Anita Sandra, quien ya ha cumplido dos años. La pequeña llegó al mundo tras el fallecimiento de Aless Lequio gracias a la decisión de Ana de utilizar su material genético para hacer realidad su deseo de ser padre.

Desde la llegada de Anita, la vida de Ana Obregón ha dado un giro radical. "Durante tres años estuve muerta... hasta que nació Anita. Con ella, he resucitado", confiesa. La niña se ha convertido en su mayor fuente de alegría y motivación.

Por su parte, Alessandro Lequio, padre de Aless, ha mantenido una postura reservada sobre este tema. Como colaborador en el programa Vamos a ver, ha revelado que se ha informado sobre los derechos legales de Anita en relación con la herencia de su hijo. "Sí, me he informado", ha confirmado. Sin embargo, también ha dejado clara su opinión: "No porque no es hija de mi hijo, es hija de Ana".

Anita Sandra, la nieta de Alessandro Lequio y Ana Obregón

A pesar de la distancia entre ambos, Ana sigue firme en su decisión y disfruta plenamente de su papel de abuela y madre a la vez. Para ella, la pequeña Anita es su razón de ser y un legado de su amado hijo Aless. "Ella es una inyección de vitalidad y optimismo", concluye.

Ana Obregón no celebró su propio cumpleaños, pero organizó una gran fiesta para su nieta. En un emotivo momento, la pequeña miró al cielo y envió un "beso arriba", recordando así a su padre. Un gesto que refleja el vínculo inquebrantable entre las generaciones de esta familia marcada por el amor y la resiliencia.

Uno de los momentos que más ha emocionado a la actriz ha sido la primera palabra de Anita. "No ha sido abuela, que me encantaría. Yo a Anita siempre le enseño un álbum de fotos de su papá y a ella le encanta pasarlas. Un día, mientras miraba las imágenes de Aless, dijo: «Papá». Fue un instante muy especial", cuenta Ana con emoción.

A pesar de la felicidad que le aporta su nieta, Ana ha tenido que enfrentarse a críticas por la decisión de traerla al mundo. "Siempre hay algún motivo en la vida por el que seguir adelante, aunque todo el mundo se dedique a criticarlo. Ese algo me ha salvado la vida y es Anita", afirma con convicción.