Adara Molinero deja de disimular y reconoce lo de Luitingo: 'Sabía dónde se metía'

Adara Molinero ha sorprendido a muchos al comentar la sonada ruptura de Luitingo y Jessica Bueno. La influencer publicaba un tuit en X en el que lanzaba una pregunta refiriéndose al cantante sevillano.

"Luitingo sabía dónde se metía. ¿Qué se creía, que iba a jugar a las casitas?", dejaba caer la exconcursante de Supervivientes.

La también colaboradora televisiva cuestionaba una relación cuyo final hicieron creer había sido amistoso cuando la realidad sería muy diferente. La madrileña, una vez más, ha demostrado que no se calla lo que piensa. Por esa razón no ha dudado en cargar contra Luitingo después de que salieran unos polémicos audios en los que hablaba sobre Jessica Bueno.

Adara Molinero sentencia a Luitingo por lo que se ha sabido tras romper con Jessica Bueno

La hija de Elena Rodríguez apuntaba directamente al finalista de GH VIP por un hecho que, según ella, le define como persona. Adara Molinero, que calificaba a Luitingo como "poco hombre", le recordaba al músico que debía haber sabido dónde se metía sabiendo que para Jessica Bueno lo más importante son sus hijos.

El programa Fiesta desvelaba el contenido de los controvertidos audios que darían testimonio de una conversación entre Luitingo y su madre. Una charla en la que el andaluz confesaba haberlo pasado muy mal, tal y como aseguró el colaborador del citado programa, Omar Suárez.

Después de escuchar a Luitingo es su madre quien "aprovecha la situación y se mete con Jessica", recalcaba el tertuliano. Según ella, Bueno "no ha sabido valorar a su hijo".

Además, hay unas palabras que duelen especialmente a Jessica. En concreto, es cuando escucha que Luitingo considera que ella "consiente mucho a sus hijos", matizó Suárez.

"¿Cómo ha podido hablar así de mí y de mis hijos? Lo que más me duele es que hable así de mis hijos", insistía muy dolida la ex de Kiko Rivera en ¡De Viernes!.

La modelo no podía comprender cómo, el que había sido su pareja, hablara así de ella. "Lo único que he hecho ha sido apoyarle, quererle... Me duele porque sabe cómo lo he pasado, era mi mejor amigo, mi desahogo...", reconocía visiblemente afectada Jessica.

Adara Molinero ha necesitado pocas palabras para definir a Luitingo

Unas palabras con las que se mostraba sincera, sin ocultar el dolor y la decepción tras escuchar unos audios en los que Luitingo se refería a los motivos de su ruptura.

Al día siguiente de su intervención en Telecinco, la sevillana respondía a las preguntas de los reporteros. La ex de Luitingo se mostraba agradecida a sus seguidores por el cariño recibido después de su entrevista.

"Me he sentido muy querida y muy arropada. He recibido miles y miles de mensajes", aseguraba consciente del respaldo que le han dado sus fieles. Un apoyo que también ha querido demostrar Adara Molinero con su publicación en la que cuestiona rotundamente la actitud del que ya es la expareja de Jessica Bueno.