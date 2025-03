Nadie esperaba lo que Jessica Bueno ha contado sobre Luitingo en '¡De Viernes!'

Anoche, el plató de ¡De Viernes! fue testigo de una confesión inesperada. Jessica Bueno, con la voz entrecortada, se sinceró sobre su reciente ruptura con Luitingo. Nadie imaginaba que hablaría con tanta franqueza sobre el fin de su historia de amor.

Después de más de un año juntos, la relación entre Jessica y Luitingo ha llegado a su fin. Se conocieron en la casa de Gran Hermano y, desde entonces, apostaron el todo por el todo. Sin embargo, el amor no siempre es suficiente.

“Cuando confías en algo y apuestas por una relación y lo das todo y estás enamorado y se termina, es doloroso siempre”, confesó Jessica Bueno con lágrimas en sus ojos. Su rostro reflejaba el peso de la decisión. Aceptar que su historia no estaba funcionando ha sido un proceso difícil.

Jessica Bueno se emociona en ¡De Viernes! tras hablar de Luitingo

La modelo habló de la frustración que sentían ambos: “El hecho de aceptar que lo nuestro no estaba siendo como nosotros queríamos nos llenaba de frustración, de dolor. Es una sensación de haber fallado”, admitió. Palabras que dejaron al público en completo silencio.

Jessica no dudó en confirmar que sigue sintiendo un cariño enorme por Luitingo. Sin embargo, el amor no ha sido suficiente para mantener su relación a flote. “Nos queremos mucho, pero no conseguimos que lo nuestro sea sano”, reveló con sinceridad.

Uno de los factores que más ha influido en su ruptura ha sido la diferencia en sus prioridades. Mientras Jessica se dedica plenamente al cuidado de sus hijos, Luitingo lleva una vida sin responsabilidades paternales. Esta diferencia terminó marcando la distancia entre ellos.

“Siento que el principal hecho por el que yo no quería comenzar nuestra relación ha sido por lo que se ha desgastado”, reconoció Jessica. Sus palabras reflejan que, desde el inicio, tuvo dudas sobre si su amor podría superar las diferencias en sus estilos de vida.

Nadie imaginaba lo que Jessica Bueno ha contado sobre Luitingo en ¡De Viernes!

El público quedó impactado con su testimonio. Nadie imaginaba que Jessica Bueno se abriría de esta manera. Su sinceridad y sus palabras han dejado claro que, aunque el amor existía, no era suficiente para sostener una relación sana y estable.

La entrevista ha generado un gran revuelo. Muchos admiradores de la pareja aún guardaban esperanzas de que pudieran resolver sus diferencias. Sin embargo, las palabras de Jessica han sido definitiva: Su historia de amor con Luitingo ha llegado a su final.

Ahora, Jessica Bueno inicia una nueva etapa. Con la mirada puesta en sus hijos y en su bienestar, la modelo se enfrenta al futuro con valentía. Sin duda, esta confesión en ¡De Viernes! marcará un antes y un después en su historia personal.