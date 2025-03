Adara Molinero no dissimula i reconeix una cosa de Luitingo: 'Sabia on es ficava'

Adara Molinero ha sorprès a molts en comentar la sonada ruptura de Luitingo i Jessica Bueno. La influencer publicava un tuit a X en el qual llançava una pregunta referint-se al cantant sevillà.

"Luitingo sabia on es ficava. Què es pensava, que anava a jugar a les casetes?", deixava caure l'exconcursant de Supervivientes.

La també col·laboradora televisiva qüestionava una relació el final de la qual van fer creure que havia estat amistós quan la realitat seria molt diferent. La madrilenya, una vegada més, ha demostrat que no es calla el que pensa. Per aquesta raó no ha dubtat a carregar contra Luitingo després que sortissin uns polèmics àudios en els quals parlava sobre Jessica Bueno.

Adara Molinero sentencia a Luitingo pel que s'ha sabut després de trencar amb Jessica Bueno

La filla d'Elena Rodríguez apuntava directament al finalista de GH VIP per un fet que, segons ella, el defineix com a persona. Adara Molinero, que qualificava a Luitingo com "poc home", li recordava al músic que havia d'haver sabut on es ficava sabent que per a Jessica Bueno el més important són els seus fills.

El programa Fiesta desvelava el contingut dels controvertits àudios que donarien testimoni d'una conversa entre Luitingo i la seva mare. Una xerrada en la qual l'andalús confessava haver-ho passat molt malament, tal com va assegurar el col·laborador del citat programa Omar Suárez.

Després d'escoltar a Luitingo és la seva mare qui "aprofita la situació i es fica amb Jessica", recalcava el tertulià. Segons ella, Bueno "no ha sabut valorar al seu fill".

A més, hi ha unes paraules que fan mal especialment a Jessica. En concret és quan sent que Luitingo considera que ella "consenteix molt als seus fills", va matisar Suárez.

"Com ha pogut parlar així de mi i dels meus fills? El que més em fa mal és que parli així dels meus fills", insistia molt dolguda l'ex de Kiko Rivera a ¡De Viernes!.

La model no podia comprendre com, el que havia estat la seva parella, parlava així d'ella. "L'únic que he fet ha estat donar-li suport, estimar-lo... Em fa mal perquè sap com ho he passat, era el meu millor amic, el meu desfogament...", reconeixia visiblement afectada Jessica.

Molinero ha necessitat poques paraules per definir a Luitingo

Unes paraules amb les quals es mostrava sincera sense amagar el dolor i la decepció després d'escoltar uns àudios en els quals Luitingo es referia als motius de la seva ruptura.

L'endemà de la seva intervenció a Telecinco la sevillana responia a les preguntes dels reporters. L'ex de Luitingo es mostrava agraïda als seus seguidors per l'afecte rebut després de la seva entrevista.

"M'he sentit molt estimada i molt recolzada. He rebut milers i milers de missatges", assegurava conscient del suport que li han donat els seus fidels. Un suport que també ha volgut demostrar Adara Molinero amb la seva publicació en la qual qüestiona rotundament l'actitud del que ja és l'exparella de Jessica Bueno.