Revés de última hora para Juliana Canet tras las duras acusaciones de Ter Stegen

Gran sorpresa en Catalunya Ràdio este martes. El programa Que no surti d’aquí, conducido por Juliana Canet, Roger Carandell y Marta Montaner, ha cancelado su emisión de manera inesperada.

En directo, los tres presentadores han anunciado con pesar la decisión de suspender el espacio y han dejado abierta la incógnita sobre su continuidad en la parrilla de la radio pública. Todo a raíz del comunicado que este lunes publicaba el futbolista del FC Barcelona Ter Stegen.

El blaugrana acusaba a los presentadores del Que no surti d'aquí de mentir y de difundir información falsa sobre su mujer, Daniela. Y es que la semana pasada, Juliana Canet aseguraba en directo que esta le habría sido infiel a Ter Stegen con su entrenador personal. Un motivo que, según sus palabras, habría sido el motivo de la separación de su mujer.

"Los periodistas Juliana Canet, Roger Carandell y Marta Montaner son mentirosos que han distribuido noticias falsas, ofendiendo públicamente a mi esposa Daniela y dañando gravemente su reputación", dejaba claro Ter Stegen en su comunicado este lunes. "Estoy conmocionado y decepcionado por la mala gestión y la falta de liderazgo y control en Catalunya Ràdio".

El futuro incierto del 'Que no surti d’aquí' en Catalunya Ràdio

El programa de hoy del Que no surti d'aquí se ha cancelado. La sorpresa para todos los oyentes de la radio pública llegaba durante El matí de Catalunya Ràdio. Y es que Ricard Ustrell decidía ampliar su emisión para cubrir la ausencia del programa presentado por Roger Carandell, Juliana Canet y Marta Montaner.

Pero Ustrell ha aprovechado para charlar con los presentadores sobre todo lo sucedido el día de ayer. El trío de presentadores, aún procesando la magnitud de lo sucedido, ha explicado que la decisión de congelar temporalmente el programa no solo se debía a la polémica. También a la necesidad de tomar un respiro por razones de salud mental.

"Necesitamos unas horas para absorber todo lo que ha pasado". No obstante, todavía no queda claro si está garantizada la continuidad del programa. "No sabemos si volveremos mañana". Y es que Roger Carandell ha dejado entrever, incluso, que el futuro del Que no surti d'aquí estaría en el aire.

A lo largo de la emisión, han pedido disculpas públicamente a Ter Stegen por las informaciones relacionadas con su exesposa. "Nos hemos equivocado y hemos aprendido la lección". Y es que han reconocido que la repercusión fue mucho mayor de lo que habían anticipado.

"Estoy muy tocada y me sabe muy grave haber provocado dolor a la familia Ter Stegen", ha asegurado Marta Montaner. Sin embargo, Ricard Ustrell ha querido saber cuáles eran las fuentes en las que se basaron para divulgar la noticia sobre la supuesta infidelidad. Pero Juliana Canet no ha ofrecido una respuesta clara.

Un silencio que ha sido interpretado como una falta de transparencia, aunque Carandell ha salido al paso asegurando que una de las fuentes, que supuestamente había confirmado la noticia, podría "estar contaminada".

Los tres presentadores ya se disculparon ayer públicamente con Ter Stegen y su familia a través de un comunicado en sus redes sociales. "Queremos pedir disculpas públicamente por el dolor que hemos causado a él y a su familia. Nos sabe muy mal, trabajaremos porque en un futuro no se vuelvan a repetir hechos similares".

Así, Juliana Canet, Roger Carandell y Marta Montaner se enfrentan a un futuro incierto. Todo dependerá de cómo gestionen este revés y si logran recuperar la confianza de su audiencia.