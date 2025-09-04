Oficial, el Barça lo sabe y lo confirma, Lamine Yamal tiene nuevo equipo: 'Ficha...'

Lamine Yamal, de 18 años de edad, ya es la gran estrella mediática del Barça. El español formado en el Barça es el gran reclamo, ya no solo para culers, si no también para marcas y otros clubes que se pelean por tenerle en nómina. En este caso, el Barça confirma que Lamine Yamal ha cerrado su fichaje por otro nuevo equipo: nuevo proyecto para el que está destinado a ser el futuro Balón de Oro.

Joan Laporta sabe que La Masía debe seguir siendo la base del nuevo Barça de Hansi Flick y, por ello, quiere mantener bajo control a sus mayores promesas.

En el Barçae existe el miedo de que Lamine Yamal se convierta en el nuevo Vinícius Júnior, pero Joan Laporta reconoce que es difícil guiar y gestionar al mejor del mundo. "Lamine Yamal va por libre y si queremos mantenerle debemos darle libertad", aseguran fuentes del Barça consultadas por 'e-Notícies' durante la mañana de este jueves.

En estas últimas horas se ha hecho oficial el fichaje de Lamine Yamal por Nesquik, marca de chocolate instantáneo que se mezcla con la leche. Nesquik, que forma parte de Nestlé, ha fichado a Lamine Yamal para que el jugador del Barça se convierta en embajador del producto, destinado a chicos y chicas de temprana edad. El Barça no lo ha podido evitar: ahora Lamine Yamal, que ya está firmado por Adidas y Beats, tendrá más compromisos comerciales y eso perjudicará al club culer.