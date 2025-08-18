José Luis Munuera Montero, más conocido como Munuera Montero, fue el gran protagonista del primer partido de Liga del curso entre Mallorca y Barça, que terminó con goleada (0-3) culer. El árbitro de Jaén, que lleva varias temporadas pitando en Primera, expulsó a dos jugadores del Mallorca y pecó de mano blanda a la hora de amonestar a jugadores del Barça. Munuera Montero ya levantó mucha polémica durante la temporada pasada, sobre todo tras expulsar a Jude Bellingham, pero este curso parece que todo seguirá igual.

La Liga ya ha arrancado para el Barça y, a pesar de la cómoda victoria en Son Moix, el partido fue más movido de lo que se podía prever inicialmente. El Barça controló el partido de principio a fin, pero cabe destacar que el Mallorca jugó con 2 menos durante casi todo el partido por las expulsiones de Muriqi y Morlanes. Munuera Montero acertó a la hora de mostrar dichas tarjetas rojas: Morlanes vio la segunda amarilla por protestas y Muriqi la roja directa por una dura entrada sobre Joan García.

Ahora bien, el Comité Técnico de Árbitros (CTA), que este año ha sufrido varios cambios impuestos por Rafael Louzán, está muy decepcionado con la gestión de Munuera Montero. El árbitro de Jaén acertó en las dos expulsiones, pero se equivocó a la hora de no sancionar una dura entrada de Raphinha y en la gestión del gol de Ferran. Tras la polémica, el Mallorca estalló contra Munuera Montero y el colegiado de la Real Federación Española de Fútbol, tristemente, recibirá un severo castigo por haberse equivocado en Son Moix.

Munuera Montero recibe un severo castigo tras el Mallorca-Barça: 'Fuera de la Liga'

El CTA quiere evitar que exista la polémica en cada jornada, pero, por el momento, no está siendo posible. Munuera Montero se equivocó bastante durante el Mallorca-Barça y, tras este encuentro, recibirá un severo y esperado castigo por parte del CTA. Según explicó la cuenta de 'X' (antes Twitter) 'Archivo VAR', el CTA considera que Munuera Montero debería haber parado el juego tras el golpe en la cabeza que sufrió Raíllo.

"Munuera Montero tuvo tiempo y oportunidad para parar el juego, sobre todo cuando el balón estaba en el aire", apunta el mismo perfil. Recordar que, tras el impacto del balón en la cabeza de Raíllo, jugador del Mallorca, Ferran Torres marcó el segundo gol del partido en Son Moix, que supuso el 0-2.

El CTA está descontento con Munuera Montero y prepara un severo castigo para empezar a marcar los límites en esta nueva temporada de Liga. El CTA quiere evitar errores y, sobre todo, quiere evitar que queden impunes o sin castigo, por lo que se castigará a Munuera Montero tras el Mallorca-Barça de Liga española.

A todo esto, parece que Munuera Montero se quedará, como mínimo, una jornada sin arbitrar partidos de LaLiga española: se dirá que es 'protección', pero será un neverazo en toda regla.