Arrepentido de su error, Luis de la Fuente pide perdón al Real Madrid: 'Es muy bueno'

Luis de la Fuente está en el centro de la actualidad futbolística por el parón internacional que se vive estos días. La Selección Española afronta dos partidos decisivos frente a Bulgaria y Turquía para sellar la clasificación al Mundial 2026. Y, como era de esperar, De la Fuente acapara titulares por las decisiones que ha tomado en su última convocatoria.

La lista de convocados de Luis de la Fuente trae cola

En líneas generales, Luis de la Fuente ha mantenido la base que tantos éxitos ha cosechado en los últimos meses. Ha vuelto a confiar en sus hombres de referencia, aquellos que han respondido en momentos clave. Por ello, nombres como Unai Simón, Cucurella o Morata siguen teniendo un papel capital en la Selección Española.

Sin embargo, esa apuesta por la continuidad también ha dejado decisiones polémicas. Muchas voces no comprenden que Joan García, portero del FC Barcelona, no haya recibido la llamada de Luis de la Fuente. Tampoco se entiende que Grimaldo mantenga su sitio por delante de alternativas como Álvaro Carreras o Alejandro Balde.

Más allá de esos casos, lo que ha generado mayor revuelo es la situación de una joven promesa del Real Madrid. Se trata de Gonzalo García, delantero que viene irrumpiendo con fuerza en el panorama nacional. Sus actuaciones no han pasado desapercibidas y han terminado por poner en un aprieto al propio seleccionador.

Luis de la Fuente cambia de opinión: Gonzalo García es muy bueno

En verano, Luis de la Fuente fue muy claro con respecto al canterano blanco: "Gonzalo no ha jugado ni un segundo en Primera División. Como dicen en mi pueblo, hay que hacer un poco de mili para ganarse el derecho a ir a la Selección Española", señaló entonces. Unas declaraciones que molestaron tanto en el Real Madrid como en el entorno del jugador.

El tiempo, sin embargo, parece haber obligado a rectificar al seleccionador. Y es que Gonzalo García, pese a ser citado con la Sub-21, ha estado entrenando con la Absoluta en los últimos días. Su rendimiento ha sido tan impactante que Luis de la Fuente se ha visto obligado a reconocer su error.

Según han informado varios medios, Gonzalo ha sorprendido a todos en los entrenamientos que ha realizado a las órdenes de Luis de la Fuente. En uno de los partidillos anotó dos goles de enorme calidad, dejando patente su instinto goleador. Su desparpajo y capacidad para asociarse con jugadores de primer nivel no han pasado inadvertidos.

Por ello, la Federación ya contempla que Gonzalo García tenga hueco en próximas convocatorias de la Absoluta. Su evolución ha sido meteórica y todo apunta a que el salto definitivo llegará más pronto que tarde. Luis de la Fuente, arrepentido de sus palabras pasadas, ya admite en privado que el madridista "es muy bueno".

El seleccionador entiende que se equivocó con el joven delantero. El Real Madrid sonríe al ver cómo una de sus grandes promesas empieza a ganarse el respeto a nivel internacional. El futuro de la Selección Española podría tener en Gonzalo García a un nuevo referente.