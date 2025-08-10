Eduardo Camavinga avisa a Aurélien Tchouaméni: 'Xabi Alonso ha atado a otro pivote'

Esta temporada debería ser la de la consagración de Eduardo Camavinga y Aurélien Tchouaméni. Los dos centrocampistas franceses ya han tenido tiempo suficiente para aprender de leyendas como Toni Kroos y Luka Modric.

Ahora les toca dar un paso al frente. Eduardo Camavinga necesita dejar atrás los problemas físicos que arrastró durante el último curso.

Mientras tanto, Aurélien Tchouaméni debe mostrar una mayor regularidad, ya sea como pivote o como central. Ambos están llamados a liderar el centro del campo del futuro, lo cual parece estar empezando ya.

Xabi Alonso quiere un pivote y tiene tres opciones

Con la llegada de Xabi Alonso, la exigencia táctica se ha multiplicado. El nuevo técnico quiere encontrar a su mediocentro titular cuanto antes. Por ahora, ve a Camavinga y Tchouaméni como candidatos ideales para ese puesto.

La idea es que uno de los dos se convierta en el ancla del equipo. Un perfil físico, posicional y con buena salida de balón. Los dos reúnen condiciones, pero solo uno será titular.

Sin embargo, en las últimas horas todo ha cambiado. Ahora hay un tercer nombre en la lista que Xabi Alonso ha decidido incorporar.

Dani Ceballos entra en la pelea por el mediocentro

Xabi Alonso ha mantenido una conversación clave con Dani Ceballos. Le ha confirmado que cuenta con él para la próxima campaña. El tolosarra cree que el andaluz puede aportar equilibrio, experiencia y buen trato de balón en esa zona.

La charla ha sido decisiva. Dani Ceballos se queda y entra en la lucha por ser el pivote del Real Madrid esta temporada. Una posición que, hasta ahora, parecía reservada a los dos franceses.

Esto cambia todo el escenario. Eduardo Camavinga y Aurélien Tchouaméni tendrán que rendir al máximo desde el primer día.

Dani Ceballos sabe que tiene menos físico, pero también que entiende el juego como pocos. Un hecho que para Xabi Alonso puede ser determinante.

Tres perfiles distintos para un solo puesto

Cada uno aporta algo diferente. Eduardo Camavinga tiene despliegue, conducción y agresividad. Aurélien Tchouaméni es más posicional, sobrio y eficaz.

Por su parte, Dani Ceballos aporta pausa, control y precisión. En este sentido, Xabi Alonso tendrá que elegir. O quizá no, y opte por rotar dependiendo del rival.

Lo que está claro, es que para el puesto de pivote hay alta demanda. El Real Madrid busca equilibrio y ese equilibrio empezará desde la base del centro del campo.

Camavinga, Tchouaméni y Ceballos lo saben. Por ahora, parece que lo más lógico sería que solo uno tuviera el rol protagonista. El resto deberá esperar su oportunidad en el banquillo.