¡Por fin! El Barça y Héctor Fort llegan a un acuerdo: 'Es lo mejor para todos'

Durante las últimas semanas, el futuro de Héctor Fort está siendo uno de los temas más calientes en la agenda del Barça. El club tiene claro que lo mejor para su desarrollo era buscarle una cesión, pero el jugador se muestra reacio a salir. Fort quiere quedarse en la plantilla y ganarse un sitio, aunque la realidad es bien distinta.

Pese a que con Xavi jugó con cierta regularidad, la llegada de Flick al banquillo ha cambiado por completo el panorama del joven lateral. Con Koundé como titular fijo y Eric García como su recambio inmediato, las opciones de Héctor Fort se reducen a ser una solución de emergencia. Eso, sumado a la falta de minutos durante la gira asiática de pretemporada, hacen que su situación se vuelva insostenible.

Héctor Fort acepta a regañadientes

Héctor Fort tiene la ambición de quedarse y competir por un sitio en el primer equipo. Considera que entrenar junto a jugadores como Lamine Yamal le ayuda a crecer como futbolista. Sin embargo, también es consciente de que, a su edad, lo más importante es sumar minutos en competición oficial.

Tras varias conversaciones con la dirección deportiva y con Flick, Héctor Fort ha aceptado que salir del vestuario culé es lo mejor para su progresión. Ofertas no le faltan, y equipos como Valencia, Ajax, PSV y Aston Villa ya han trasladado su interés al Barça. Todos ellos le garantizan protagonismo y minutos, algo que en el contexto culé actual sería casi imposible.

¡Oferta de 15 millones por Héctor Fort!

Pese a que la opción ideal sería una cesión, en las últimas horas el Barça ha recibido una suculenta oferta de traspaso por Héctor Fort: el Aston Villa ofrece 15M€. Esta fórmula podría ser muy beneficiosa para todas las partes, y para ello será clave el papel de Deco, que también es consciente de que el Valencia ha pedido su cesión. Si el club catalán consigue mantener un porcentaje de los derechos del canterano culé y cierra una opción de recompra asequible, la operación podría considerarse todo un éxito.

Sea como sea, lo cierto es que la decisión de Héctor Fort de salir ha sido muy bien recibida, ya que Flick desea una plantilla corta y equilibrada. Para el entrenador alemán es clave trabajar con jugadores que puedan entrar en la rotación con garantías. Y, en este sentido, el canterano criado en La Masía no cumple con ese perfil, ya que no termina de convencer al técnico alemán.

Héctor Fort es consciente de que su posible venta al Aston Villa o su cesión al Valencia no es una despedida, sino una oportunidad. En el club siguen confiando en él y creen que, con una temporada completa jugando, podrá regresar mucho más preparado.