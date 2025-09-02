El Tottenham, sin piedad, ficha ya al mejor socio de Pedri: 'El Barça lo ha perdido'

El mercado de fichajes ya ha cerrado, pero se han vivido unas últimas horas frenéticas en las que el Barça, por desgracia, no ha podido ejecutar movimientos para reforzar su plantilla. Totalmente opuesta ha sido la situación del Tottenham, que, durante el último día del mercado de fichajes, ha cerrado el fichaje del gran socio de Pedri, que jugará en la Premier. Pedri ya lo sabe: el Barça le había prometido la llegada de un delantero, pero Joan Laporta no ha tenido margen de maniobra y, por ende, el fichaje se ha cancelado.

Si algo ha quedado claro en este mercado de fichajes es que la Premier League está tres paso por delante de LaLiga a nivel económico. Equipos como el Tottenham, que llevan años sin tocar metal en la élite del fútbol, han podido reforzarse mejor que grandes clubes como el Barça. De hecho, el Tottenham ha fichado al gran socio de Pedri, lo que ha molestado y mucho al centrocampista canario, que este pasado lunes valoró la situación actual del Barça.

Pedri ha empezado la temporada a un nivel superlativo, al igual que Gavi, que se encuentra lesionado por unas molestias en la rodilla que se lesionó de gravedad hace meses. Ahora bien, el canario sabe que el Barça ya no tiene tanta chispa ofensiva y, por ende, esperaba que el Barça cerrar el fichaje de uno de sus grandes socios. No ha podido ser así, pues el Tottenham ha sido más rápido y le ha ganado la partida al Barça de Joan Laporta, inoperativo el último día de mercado de fichajes.

En Inglaterra los clubes, inyectados por fondos de capital muy poderosos, están dispuestos a todo para fichar a los mayores talentos. Y como no podía ser de otra manera, buena parte de estas entidades de la Premier League se han fijado en una de las joyas que el Barça controlaba este verano. Normalmente surge interés, pero el Tottenham inglés, está vez, ha logrado ganarle la partida a un Barça que, una vez más, no ha logrado regresar a la norma 1:1 de LaLiga.

El gran perjudicado ha sido Pedri, que ha empezado la temporada regular de Liga mostrando su mejor versión, como ya venía siendo habitual también en la anterior campaña. Pedri estuvo excelso también contra el Rayo Vallecano, pero se topó con 3 delanteros que, por desgracia, no estuvieron nada finos de cara a puerta.

Pedri esperaba que el Barça moviera ficha a pocas horas del cierre del mercado de fichajes, pero Fermín López se quedó en Barcelona y, por ende, Laporta no pudo fichar.

La idea del Barça era intentar el fichaje de Randal Kolo Muani, delantero centro francés del PSG, pero el fichaje se lo ha terminado llevando el Tottenham inglés. Kolo Muani gustaba a Flick, pero el Barça no ha sido capaz de pujar por el delantero, que se ha decantado por jugar cedido en la Premier League.

El Barça no podía inscribirle, motivo por el que ni siquiera se empezó a negociar por el francés: Pedri se queda sin su gran socio, Muani ficha por el Tottenham inglés.