Joan Laporta se lamenta: Un equipo de la Premier deja al Barça sin el mejor fichaje

El mercado de fichajes ha llegado a su fin, así que Joan Laporta ya puede sacar conclusiones. Rashford, Roony y Joan García han sido las incorporaciones, mientras que Héctor Fort, Pablo Torre, Pau Víctor e Iñigo Martínez han tenido que hacer las maletas para buscar un nuevo destino. Está claro que el Barça se ha movido este verano buscando mejorar los resultados obtenidos el curso pasado.

Joan Laporta, con tal objetivo en mente, ha apretado hasta el último día de mercado para encontrar al jugador diferencial capaz que anda buscando Flick. Parece que, según los rumores, la salida de Fermín López podría haber desbloqueado dicha operación, pero finalmente todo ha quedado en nada. El andaluz seguirá en el Barça, así que Laporta no ha podido hacer frente al traspaso que tenía en mente.

Fermín se queda y desactiva el plan de emergencia de Joan Laporta

Pese a los rumores, Fermín López seguirá en el FC Barcelona. El Chelsea lo ha intentado de todas las maneras, pero no ha sido posible, pues ni Flick ni Fermín han aceptado las condiciones del acuerdo. Joan Laporta, por su parte, tampoco quería que el andaluz se marchase traspasado al conjunto inglés, aunque es cierto que ya estaba pensando en una solución inmediata para su adiós.

Sí, porque por complicado que parezca, el Barça no había descartado el regreso de Xavi Simons. El canterano culé tenía decidio salir del Leipzig este verano y así ha sido. Finalmente, su destino ha sido el Tottenham, que ha pagado 70 millones de euros para hacerse con sus servicios.

Joan Laporta se despide de Xavi Simons

Durante muchos días, el nombre de Xavi Simons ha sonado con mucha fuerza en las oficinas del FC Barcelona. Ya lo hizo el verano pasado, cuando Joan Laporta intentó activar su regreso al Camp Nou. Este verano, sin embargo, todo dependía de Fermín López, quien finalmente ha decidido quedarse.

Xavi Simons hubiera ocupado el rol de Fermín López perfectamente, suponiendo una operación redonda para los intereses del Barça. El Chelsea estaba dispuesto a ofrecer 80 millones por el andaluz, mientras que Joan Laporta podría haber pagado solo 70 por Xavi. Sin embargo, pese a las cábalas realizadas por el presidente culé, la realidad es que Fermín seguirá jugando en el FC Barcelona.