Se desmienten todos los rumores sobre Joan García y el Barça: Fichaje cancelado

Joan García se ha convertido en el gran fichaje del mercado estival del Barça, un fichaje que provocó una cierta polémica debido a su procedencia. Una parte de la afición del Espanyol consideró su fichaje por el máximo rival como un acto de 'traición'. El portero de Sallent tenía encima la mesa varias proposiciones de clubes importantes pero finalmente se decantó por el Barça.

El proyecto de la entidad blaugrana le sedució, y además, se quedaba en su ciudad, priorizando el bienestar de su família. Su fichaje provocó un terremoto en la portería culé donde Ter Stegen, capitán del equipo, se quedó sin opciones. El segundo en la portería pasaba a ser el renovado Szczesny que seguirá en el Barça hasta junio 2027.

Por otra parte, habían rumores que situaban a Joan García en la selección española para los encuentros a disputar en septiembre. Sin embargo, el de Sallent se convierte en ausencia destacada de la convocatoria de Luis de la Fuente. La selección contará con 7 jugadores blaugranas en los encuentros ante Bulgaria y Turquía pero Joan García no estará.

Luis de la Fuente abre la puerta al portero del Barça

Después de anunciar la lista de convocados frente a Bulgaria y Turquía de cara a la clasificación del Mundial 2026, Luis de la Fuente realizó una rueda de prensa. Ante la ausencia de Joan García, el seleccionador comentó que podría haber estado pero finalmente no está. Según de la Fuente, no se eligen los jugadores por los clubes de procedencia.

El seleccionador quiso enfatizar que los jugadores vienen a defender un escudo, un país y una selección nacional. De la Fuente indicó también que llegará el momento de Joan García pero no por el hecho que sea el portero titular del Barça. Considera al portero catalán un gran jugador pero de momento no todos pueden entrar en la convocatoria.

Ausencia de Joan García

En la última ventana internacional de la pasada temporada, la ausencia de Joan García en la Final Four de la Nations League generó mucha crispación en el Espanyol. La afición blanquiazul no comprendió como el meta de Sallent no estaba en la convocatoria siendo el mejor portero de la Liga. De la Fuente considera a Unai Simón y David Raya como intocables, Joan García tendrá que ser paciente y esperar su oportunidad.

En caso de haber sido convocado, su cláusula de rescisión hubiera pasado de 25 a 30 millones, el Barça se ahorró 5 millones. Tres meses después, habiéndose convertido en portero titular blaugrana, las preferencias del seleccionador no han cambiado. Alex Remiro continúa como tercer portero de la selección y Joan García sigue sin ser convocado por la absoluta.