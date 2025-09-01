¡BOMBAZO DE ÚLTIMA HORA! El Barça dice adiós a una perla de La Masía: se va al Elche

El mundo del fútbol está en ascuas ante el cierre del mercado de fichajes, que finaliza hoy con un sinfín de movimientos inesperados. Los equipos apuran hasta el último minuto en busca de reforzar sus plantillas o dar salida a jugadores sin espacio. La tensión se palpa en despachos, oficinas y estadios, mientras cada decisión puede cambiar el rumbo de la temporada.

En este clima de urgencias y negociaciones contrarreloj, Barça y Elche han protagonizado una operación que no ha dejado indiferente a nadie. Ambas entidades acaban de hacer oficial un acuerdo de cesión que implica a una de las joyas de la cantera culé. La noticia supone un impacto directo en La Masía y, por supuesto, en el futuro inmediato del futbolista implicado.

Hansi Flick da el OK

Hansi Flick había dado por cerrada su plantilla hace ya algunos días, consciente de que no habría grandes incorporaciones de última hora. Aun así, desde la directiva se ha intentado forzar alguna salida como la de Héctor Fort o Ronald Araújo. No es un secreto que la situación financiera condiciona cada movimiento y obliga a tomar decisiones dolorosas.

La gestión de la plantilla no ha sido sencilla, con varios jugadores peleando por un mismo puesto y sin margen para repartir minutos a todos. En ese escenario, algunas promesas de La Masía se han visto tapadas por la competencia interna. Y el Elche lo ha aprovechado.

Héctor Fort, rumbo a Elche

El nombre protagonista de esta operación es Héctor Fort, uno de los defensores más prometedores de La Masía. El lateral de 18 años se marcha cedido al Elche en busca de los minutos que no podía tener bajo las órdenes de Flick. Su marcha responde a una necesidad lógica: Koundé y Eric García están por delante.

La cesión aparece como la mejor solución para todas las partes. El Barça libera espacio y se asegura que Héctor Fort crezca en un entorno competitivo. Mientras tanto, el Elche recibe un refuerzo de lujo que llega con hambre de demostrar su valía en el fútbol profesional.

Héctor Fort tiene una oportunidad de oro

Para Héctor Fort, este paso puede ser decisivo en su carrera. Con apenas 18 años, tiene un futuro inmenso por delante y ahora podrá desarrollarlo con mayor continuidad en el terreno de juego. El Elche le ofrece la posibilidad de consolidarse como titular y ganar experiencia en un contexto exigente.

El mercado de fichajes aún puede dejar más sorpresas, pero la marcha de Héctor Fort ya ha marcado la jornada. Eso sí, Deco, como casi siempre en estos casos, se ha asegurado el control de su futuro mediante la cesión. Ahora no tiene sitio, pero está claro que el canterano cuenta para los planes futuros del club.