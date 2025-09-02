La gran noticia que nos deja la concentración de la Selección Española es el celebrado regreso de Dani Carvajal. El capitán del Real Madrid está de vuelta tras varios meses alejado de los terrenos de juego y lo hace con la misma ilusión del que viene por primera vez. Pese a tener 33 años y haber levantado todos los títulos posibles, el lateral quiere seguir ganando y ya tiene el Mundial de 2026 entre ceja y ceja.

La competición más especial del mundo a nivel de selecciones está a la vuelta de la esquina y, precisamente por ello, la vuelta de Dani Carvajal al grupo es tan importante. Su experiencia, garra, calidad y entrega serán imprescindibles en una posición en la que, además, Luis de la Fuente no cuenta con grandes especialistas. Está claro que el puesto de titular será suyo si recupera su nivel y juega de manera regular en el Real Madrid a lo largo de la temporada.

Dani Carvajal da la cara y rompe su silencio

Aprovechando su presencia con la Selección Española, Juanma Castaño ha querido entrevistar a Dani Carvajal para comentar varios temas de actualidad. Así, anoche, el lateral apareció en El Partidazo de la COPE para hablar de su rol en el Madrid y en la Selección, pero también de la polémica con el VAR. Las primeras jornadas de LaLiga han sido muy extrañas a nivel arbitral, con varios errores destacados ante los que Carvajal no se ha quedado callado.

En primer lugar, Dani Carvajal fue preguntado por el comentado penalti a Lamine Yamal en Vallecas y lo que sucedió con el VAR. Recordemos que durante la primera parte del partido no se pudo usar el VAR por un fallo en los servidores que afectó a la comunicación entre los colegiados. Y su respuesta no dejó a nadie indiferente: "Para mí es un lance del juego", dijo con contundencia, dejando claro que para él no debió pitarse como penalti.

Dani Carvajal se pone la camiseta del Barça para rajar del VAR: "No lo hubiera pitado"

Sin embargo, para sorpresa de todos y sin que nadie le preguntase, Dani Carvajal aprovechó la ocasión para comentar otra jugada polémica del VAR. Eso sí, en esta ocasión se posicionó del lado del Barça. Hablamos del penalti pitado en contra del equipo catalán ante el Levante por unas manos de Alejandro Balde dentro del área.

Para Dani Carvajal, la acción de Balde es completamente natural y no tendría que haberse señalado como pena máxima. Una muestra más de que el capitán del Real Madrid dice lo que piensa, sin filtros ni intenciones ocultas. Si se tiene que poner del lado del máximo rival del Real Madrid para defender los intereses del fútbol y señalar al VAR, lo hará.