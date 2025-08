Oficial, Marc Casadó ya ha avisado al Barça tras los rumores: 'Jugaré en el...'

En los últimos días, la actualidad del FC Barcelona viene marcada por el posible traspaso de Marc Casadó.

El canterano ha sido uno de los nombres propios de la temporada pasada tras ganarse la confianza de Hansi Flick cuando nadie lo esperaba. El técnico alemán le dio la oportunidad en un momento clave y Marc Casadó respondió a las mil maravillas, con personalidad, solidez defensiva y liderazgo en la medular. Tanto es así que llegó a quitarle el puesto de titular a Frenkie de Jong.

Sin embargo, su ascenso se frenó de golpe. En el tramo final, una inoportuna lesión lo dejó fuera de los partidos más decisivos. Una situación que, sumada a la competencia y a la necesidad del club de vender, colocan a Marc Casadó en el escaparate.

Todo cambia para Marc Casadó

Marc Casadó ha demostrado durante la pretemporada del equipo por Asia todas sus virtudes, pero su futuro en el Barça no está asegurado. Frenkie de Jong ha elevado su nivel y vuelve a ser indiscutible. Además, desde la cantera asoma con fuerza Bernal, la apuesta preferida de Flick para la posición de pivote.

Este nuevo panorama ha relegado a Marc Casadó a un segundo plano. Y, en un contexto en el que el Barça necesita hacer caja, su nombre ha pasado a ser uno de los más destacados. El club catalán valora su traspaso en unos 30 millones de euros.

La venta de Marc Casadó permitiría liberar espacio en la plantilla y margen salarial. En los despachos del Camp Nou consideran que su salida sería estratégica. Ahora bien, Casadó tiene la última palabra y ya ha tomado una decisión.

Marc Casadó lo tiene claro: NO se rinde

Marc Casadó ha sido muy claro en sus intenciones: No piensa salir del FC Barcelona. Tiene contrato en vigor y su objetivo es pelear por un sitio en el equipo. Está convencido de que puede ganarse la confianza de Flick una vez más.

En las próximas semanas, el técnico alemán tiene previsto reunirse con él. Será un encuentro clave para definir su futuro inmediato. De momento, Marc Casadó mantiene su postura firme: quiere triunfar en el Barça.

La situación no es sencilla. Desde el club buscan hacer una gran venta, y Marc Casadó es una de las opciones más atractivas del mercado. Sin embargo, si el jugador no acepta su salida, no habrá operación posible.

Así, salvo sorpresa mayúscula, Marc Casadó seguirá vistiendo la camiseta del Barça la próxima temporada. El joven mediocampista confía en sus posibilidades y no quiere renunciar a su sueño.

En este sentido, Hansi Flick tendrá que gestionar un rompecabezas en el centro del campo. Con Frenkie de Jong, Bernal y Marc Casadó, la competencia será máxima. El transcurso de la temporada marcará el futuro de una posición clave.