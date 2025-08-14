Marc Casadó advierte a Hansi Flick, es su mejor opción: 'Si no juego me voy al...'

Marc Casadó afronta su segunda temporada en la élite con la idea de mejorar el rendimiento del curso pasado. Ahora que sabe que tiene calidad para jugar en el primer equipo del Barça, no quiere dejar pasar la ocasión. Su sueño sigue siendo triunfar en el Camp Nou.

Sin embargo, Marc Casadó es plenamente consciente de que necesita jugar con regularidad para no estancarse. El año pasado, gracias a la confianza de Hansi Flick, logró hacerse un hueco, pero ahora el panorama ha cambiado radicalmente. La competencia en la medular crece y el canterano debe tomar una decisión.

Pese a que todavía no ha debutado tras su lesión, Bernal avanza en su recuperación y apunta a ser importante; y a esto se suma la presencia de Frenkie de Jong. Está claro que Marc Casadó no lo tendrá fácil para jugar habitualmente, así que su salida no está descartada. Lo que sí está decidido es, en caso de dejar el Barça, cuál será su destino.

El futuro de Marc Casadó depende de Hansi Flick

En una situación normal, Marc Casadó parece ser la tercera opción para Flick. Primero Bernal, luego Frenkie y después él. Esto reduce sus opciones de tener continuidad en el once inicial, y esa falta de minutos es lo que más preocupa al canterano.

Valorar una salida no es algo que Casadó tome a la ligera. Su vínculo emocional con el Barça es fuerte, pero también sabe que su carrera no puede frenarse a los 20 años. Por eso ha decidido escucha ofertas, algunas de ellas muy tentadoras.

El Atlético de Madrid sueña con Marc Casadó

En España, hay una propuesta especialmente atractiva. El Atlético de Madrid ha mostrado interés en hacerse con sus servicios. Para Simeone, Marc Casadó encaja a la perfección en su idea de juego.

Durante la temporada pasada, el crack de La Masía demostró garra, pasión, calidad técnica y colocación, lo que lo convierten en un perfil ideal para el estilo del Atlético de Madrid. Eso sí, su traspaso dependerá del rol que tenga con Hansi Flick: si Marc Casadó no tiene protagonismo, Simeone podría intentar su fichaje.

Un futuro por decidir

El destino de Marc Casadó dependerá de lo que ocurra en las próximas semanas. Si consigue minutos, seguirá luchando por su sitio en el Barça. Si no, el Atlético podría convertirse en su nueva casa: una decisión que marcará su carrera a medio y largo plazo.

Por ahora, el balón está en el tejado de Hansi Flick. De él dependerá que el joven centrocampista cumpla su sueño en el Camp Nou. En este sentido, Marc Casadó ya ha dejado claro a la directiva del Barça que, si no juega, podría acabar en el Atlético de Madrid.