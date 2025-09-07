Bombazo! Messi recomienda su fichaje al FC Barcelona: ' Es un central TOP'

Leo Messi lleva casi dos décadas de trayectoria como futbolista profesional en los que se ha consolidado como una gran leyenda mundial. Ha conseguido todo tipo de títulos tanto colectivos como individuales rompiendo cualquier cantidad de records. Desde su debut oficial con la camideta del Barça el 16 octubre de 2004 contra el Espanyol, y hasta la fecha, Leo ha disputado más de 1000 encuentros.

En el Barça, estuvo casi 17 temporadas en el primer equipo disputando su último partido como blaugrana en mayo de 2021 contra el Celta. Se ha convertido en el futbolista con más partidos disputados en el club con un total de 778, goleador histórico con 672 y más laureado con 35 títulos. Leo Messi es leyenda habiendo batido todos los records en el conjunto blaugrana.

Actualmente, es jugador del Inter de Miami con el cual ha disputado el reciente Mundial de Clubes. Leo sigue la actualidad culé, siendo conocedor de la marcha del veterano central Iñigo Martínez al club saudí Al-Nassr, Messi no ha dudado en recomendar un fichaje a Deco. Iñigo Martínez era un pilar en la retaguardia culé formando una gran dupla con el joven de La Masía Pau Cubarsí y deja un hueco importante en defensa.

Deco no descarta el fichaje de un central en enero

Varios son los nombres que han aparecido en las portadas de la prensa que se vinculan al Barça en un futuro próximo. Se ha hablado de Murillo o de Bastoni, sin embargo y en las últimas horas, está cogiendo fuerza otro central, el argentino Lisandro Martínez. El zaguero ha sido campeón del mundo junto a Leo Messi y actualmente juega en el Manchester United.

Lisandro encaja perfectamente en el estilo de juego de Hansi Flick , se trata de un zaguero rápido al corte y contundente en el juego aéreo. Su salida de balón es suficientemente limpia como para poder jugar en el Camp Nou. El Barça podría haber comenzado su estrategia para asegurarse que el central argentino pueda llegar a Barcelona el próximo verano.

Flick interesado en Lisandro Martínez

El actual central del United de 27 años, está en la agenda barcelonista como posible refuerzo para 2026. El zaguero es muy del gusto de Flick quien valora muy positivamente su capacidad para iniciar el juego desde atrás. Su buen posicionamiento en el campo y su velocidad en los cortes son otros aspectos de su perfil como defensor.

El contrato del argentino con el United vence en 2027 y los ingleses podrían valorar una venta a bajo coste para evitar que salga libre en junio 2027. El gran obstáculo para su fichaje es su historial de lesiones, actualmente se encuentra en proceso de recuperación de una rotura de cruzados. Lisandro Martínez ha demostrado ser un futbolista de élite, de gran liderazgo, que lo convierten en un central codiciado en el mercado futbolístico.