La Selección Española vive un momento de enorme ilusión. Bajo la dirección de Luis de la Fuente, el combinado nacional ha sabido recuperar la confianza y los buenos resultados. La reciente conquista de la Eurocopa representa lo que puede lograr este grupo.

El gran objetivo ahora es el Mundial que se celebrará el próximo verano. Para alcanzarlo, España debe superar una fase de grupos que ha empezado de forma impecable. Las victorias ante Bulgaria y Turquía han reforzado la fe en el proyecto.

Luis de la Fuente ha construido un vestuario sólido. La unión entre sus jugadores es una de las grandes claves del éxito. Hombres como Unai Simón, Cucurella o Morata son indiscutibles en su esquema.

Precisamente por esa estabilidad, entrar en la lista de convocados no es tarea fácil. Jugadores como Álvaro Carreras, Balde o Joan García saben lo difícil que es ganarse un sitio. El seleccionador prioriza a los que siempre han respondido.

Luis de la Fuente advierte a Hansi Flick y al Barça: si no juega no irá al Mundial

Ahora bien, el Barça se ha convertido en protagonista indirecto de la Selección. Luis de la Fuente ha lanzado un aviso a Hansi Flick en relación a uno de sus defensores. Hablamos de Eric García, central que quiere recuperar su protagonismo en La Roja.

Eric García ha comenzado la temporada como titular en el conjunto catalán. Su rendimiento ha convencido a la directiva, que ya trabaja en la renovación de su contrato. Esa confianza supone una gran oportunidad para el jugador.

Sin embargo, Luis de la Fuente ha sido claro. Si Eric García no mantiene esa continuidad en el Barça, sus opciones de estar en el Mundial se verán reducidas. El seleccionador exige minutos y regularidad a los candidatos.

Eric García va por buen camino

De momento solo han transcurrido tres jornadas de liga. Es pronto para tomar decisiones drásticas en la convocatoria. Pero si Eric se consolida, el técnico tendrá que valorar seriamente su regreso a la Selección.

El mensaje de Luis de la Fuente es contundente. El seleccionador quiere a los mejores, pero también a los que demuestran su regularidad semana tras semana en sus clubes. Y en ese sentido, Eric García tiene la oportunidad de convencerlo.

Hansi Flick deberá decidir si sigue confiando en el central, que ha sido titular en todos los partidos disputados hasta el momento. El Barça necesita solidez defensiva y Eric, por ahora, la está dando. Su caso será uno de los más seguidos en los próximos meses.

En el horizonte está la próxima lista de convocados. Si Eric mantiene su nivel, podría ser la gran novedad. De lo contrario, el Mundial seguirá siendo un sueño lejano para él.