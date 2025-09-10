¡Oficial! Jude Bellingham se va a ir del Real Madrid: 'Si Dios quiere, podría suceder'

Jude Bellingham es uno de los activos más valiosos del Real Madrid. Desde su llegada al Bernabéu ha demostrado tener un talento fuera de lo común. Su capacidad para organizar el juego en el centro del campo y al mismo tiempo aparecer en ataque lo convierten en un jugador total.

En su primera temporada en el Real Madrid dejó cifras de auténtica estrella mundial. Anotó 23 goles y repartió 13 asistencias, registros al alcance de muy pocos centrocampistas. Con semejante rendimiento, no tardó en convertirse en un ídolo para la afición del Bernabéu.

El impacto de Jude Bellingham ha sido tan grande que ya es considerado uno de los líderes del vestuario. Pese a su juventud, se ha ganado el respeto de sus compañeros y de todo el madridismo. Para muchos es el heredero natural de Zidane, y eso son palabras mayores en el Bernabéu.

Jude Bellingham está de vuelta

La última hora de Jude Bellingham se divide en dos cuestiones de máxima relevancia. Por un lado, el '5' del Real Madrid ha regresado a los entrenamientos tras superar exitosamente su operación de hombro, así que podría reaparecer en las próximas semanas. Sin duda, una gran noticia.

Ahora bien, por otro lado, Jude Bellingham ha hecho saltar todas las alarmas. En una reciente entrevista ha hablado sobre su adaptación a España y su visión de futuro. Aunque ha elogiado tanto al club como a nuestro país, también ha dejado un mensaje completamente inesperado.

Jude Bellingham no estará siempre en el Real Madrid

El inglés ha admitido que no cierra la puerta a salir del Real Madrid y jugar algún día en la Premier League. Ha reconocido que guarda un cariño especial por Inglaterra y por el equipo de su infancia. Y esas palabras no han pasado desapercibidas.

"Sí, quizá nunca se sepa. Para ser justos, crecí siendo fanático del Manchester United, así que quién sabe, si Dios quiere, podría suceder", ha afirmado Jude Bellingham con total naturalidad. Unas declaraciones que han caído como una bomba en el Real Madrid.

El Manchester United tendrá que hablar primero con Florentino Pérez

Que Jude Bellingham reconozca abiertamente su simpatía por el Manchester United genera incertidumbre en el Bernabéu. Se ha convertido en pieza clave en los esquemas del Real Madrid y perderlo sería un golpe durísimo para el proyecto deportivo. Florentino Pérez lo sabe e intentará que cambie de opinión.

Por el momento, el inglés ha dejado claro que está feliz en la capital española. Disfruta de su vida en Madrid, de sus compañeros y de la confianza de la directiva. Sin embargo, también ha recordado que en el fútbol nunca se puede dar nada por seguro.

De momento, los madridistas pueden estar tranquilos. Jude Bellingham seguirá defendiendo la camiseta blanca, como mínimo, hasta 2029 y dando alegrías al Bernabéu. Pero en el horizonte aparece la sombra del Manchester United, un destino que podría tentar al genio inglés más pronto de lo esperado.