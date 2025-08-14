Kylian Mbappé insiste, quiere a su amigo en el Real Madrid: 'Es el mejor del mundo'

Kylian Mbappé, tras su llegada al Real Madrid, se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del vestuario. Su estatus de líder le otorga la capacidad de sugerir incorporaciones que refuercen al equipo. En este contexto, el delantero francés ha mostrado interés en sumar a su amigo y compatriota, William Saliba, a las filas del club blanco.

La relación entre Kylian Mbappé y William Saliba se remonta a su infancia en Bondy, donde compartieron escuela y primeros pasos en el fútbol. Esta amistad, forjada en sus años de formación, ha perdurado a lo largo del tiempo y podría influir en la decisión del defensor del Arsenal de unirse al Real Madrid. En el Bernabéu le esperan con los brazos abiertos.

Kylian Mbappé recomienda a William Saliba al Real Madrid

En un contexto en el que el Real Madrid anda buscando refuerzos para el centro de la zaga, el nombre de William Saliba está sonando con fuerza en el Bernabéu. Actualmente es uno de los mejores centrales del mundo, así que encajaría perfectamente en los planes del club blanco. De hecho, siguiendo la recomendación de Kylian Mbappé, el Madrid ya ha intentado cerrar su fichaje este mismo verano.

Según Transfermarkt, William Saliba está valorado en 80 millones de euros, un precio elevado para un defensor, pero válido si tenemos en cuenta todo lo que es capaz de aportar. Hablamos de un perfil muy parecido a Militao: alto, fuerte y rápido, pero más joven y sano. En definitiva, sería una incorporación de lujo al elenco que gestiona Xabi Alonso.

Sin embargo, pese a los deseos de Kylian Mbappé y el Real Madrid, parece que William Saliba lo tiene claro. Hace unos días afirmó estar negociando su renovación con el Arsenal. De momento no hay nada oficial, pero la realidad es que su traspaso al Bernabéu parece poco más que imposible en estos momentos.

Ibrahima Konaté, la alternativa a William Saliba que también gusta a Kylian Mbappé

Ante las dificultades para fichar a William Saliba, el Real Madrid ha puesto su atención en Ibrahima Konaté, defensor del Liverpool. Konaté, cuyo contrato finaliza en el 2026, ha rechazado ofertas de renovación por parte de su actual club, lo que ha abierto la puerta a su posible salida.

El Real Madrid quiere seguir una estrategia similar a la utilizada con otros fichajes recientes y esperar al verano que viene para incorporar a Konaté a coste cero. Kylian Mbappé sabe que sería un gran refuerzo, pues ha coincidido con él en la Selección Francesa y es conocedor de su enorme calidad.