Raphinha le da las gracias a Marcus Rashford: 'Lo has dejado sin sitio, adiós Barça'

Lo que hace unas semanas parecía un duelo por la titularidad se ha convertido en una alianza estratégica. Raphinha y Marcus Rashford, que llegaron a verse como competidores directos por la banda izquierda del Barça, ahora han encontrado un punto de equilibrio. Y lo han hecho porque, finalmente, no habrá un tercer hombre para disputarles minutos.

El gran objetivo de Hansi Flick a comienzos del verano era reforzar la banda y dar descanso a Raphinha. El brasileño fue una pieza clave la temporada pasada, pero su rendimiento cayó en el tramo final. Por ello, Deco y Joan Laporta activaron una búsqueda de perfiles que encajaran en esa posición.

Marcus Rashford como solución inesperada

Durante semanas, Nico Williams apareció como la opción más sólida. Sin embargo, las negociaciones no avanzaron y el club catalán apostó por Marcus Rashford. El inglés llegó procedente del Manchester United, y se ha adaptado rápidamente al vestuario y al sistema de Hansi Flick.

Rashford ha ofrecido desde el primer día versatilidad y sacrificio, lo que le ha permitido ganarse la confianza del técnico. Su nivel ha sido tal que ha cerrado la puerta a otros nombres, incluido el de Xavi Simons. El ex de La Masía es una debilidad de Flick, pero todo indica que firmará con el Chelsea, alejándose así del Barça.

Adiós a la opción Xavi Simons

El interés del Barça por Xavi Simons se desvanece. Desde el RB Leipzig se había abierto la puerta a negociar, pero la operación ya no es prioritaria. El Chelsea está muy cerca de incorporarlo y el Barça no siente urgencia por intervenir.

La alianza entre Raphinha y Marcus Rashford ha reconfigurado la estrategia ofensiva del Barça. Lo que empezó como una posible rivalidad ha terminado beneficiando a ambos y dejando claro que, en el fútbol moderno, la competencia puede ser colaboración.

Raphinha gana tranquilidad en el Barça de Hansi Flick

La llegada de Rashford supone para Raphinha un socio con el que repartirse los minutos sin miedo a perder protagonismo. El brasileño sabe que el inglés puede cubrirle en partidos de alta exigencia y permitirle mantener la frescura durante toda la temporada. Esto elimina la necesidad de nuevas incorporaciones para esa zona.

En la pretemporada, Hansi Flick ha utilizado a Marcus Rashford tanto en la izquierda como en posiciones más centradas. Raphinha, por su parte, ha respondido con actuaciones sólidas, sabiendo que su lugar en el once no está amenazado por un fichaje de última hora.