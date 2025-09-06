Marc Casadó provoca un terremoto con su decisión, ya se lo ha dicho a Hansi Flick

El nombre de Marc Casadó ha sido uno de los más comentados durante este último mercado de fichajes ante una posible salida del club. Casadó venía de hacer una gran temporada, especialmente, en la primera parte del campeonato. Se convirtió en un fijo de Flick en el once titular al lado del canario Pedri, formando una gran dupla en la medular.

Casadó pasó a ser el gran pulmón del equipo, convirtiéndose en el futbolista que recuperó más balones a lo largo de la temporada. Sus grandes actuaciones, abarcando mucho terreno, liberaban a Pedri en la cosntrucción del juego y hacían mejor al canario. El canterano, que había tenido escasa presencia con Xavi Hernández, se convirtió en la gran sensación de la mano de Hansi Flick.

Con la plaga de lesiones en la medular, Hansi Flick apostó por el de Sant Pere de Vilamajor y su apuesta tuvo sus frutos. Marc Casadó demostró rápidamente que tenía la calidad suficiente para estar en el once titular, convenciendo al técnico alemán. Flick lo mantuvo de titular toda la primera parte del campeonato hasta que Frenkie De Jong se unió al grupo y fue entrando paulatinamente.

La pérdida de protagonismo de Marc Casadó

A partir de enero, el internacional neerlandés del Barça comenzó a jugar de forma habitual relegando a Casadó al banquillo. Hansi Flick pasaba a confiar plenamente en Frenkie De Jong que comenzaba a recuperar la confianza y a tener grandes actuaciones. El holandés comenzó a mostrar su mejor versión, y de tener pie y medio fuera del club, pasó a convertirse en figura clave para Flick.

Casadó comenzó a jugar menos minutos pero continuaba teniendo un rol importante en el equipo hasta su inoportuna lesión en el tramo final de la campaña. Su lesión le provocó perder definitivamente el pulso contra el '21', y en este inicio de campaña, tendrá que luchar duramente por recuperar su protagonismo en el equipo. A la competencia con Frenkie De Jong se unirá también la de Marc Bernal que está plenamente recuperado de su grave lesión.

El futuro de Marc Casadó en el Barça

El deseo de Casadó sigue intacto y busca consolidarse en la primera plantilla culé, sabe que la temporada es larga y tendrá sus oportunidades. Solo en el caso en que en enero se viera con muy pocos minutos, buscaría una salida del club. Es joven, con gran proyección y sabe que tiene que jugar regularmete para seguir con su progresión.

El Atlético de Madrid sigue muy de cerca su situación y otros equipos de la Premier como Arsenal o Chelsea también están interesados. Casadó no quiere pensar en ello y se dedica en dar lo mejor en cada entrenamiento, ha sido formado en La Masía y su sueño es triunfar en el Barça. Veremos que sucede en estos meses de competición que marcarán, muy probablemente, su futuro inmediato a partir del próximo enero.