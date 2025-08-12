Nadie esperaba la decisión de Xabi Alonso con Thibaut Courtois: hay sorpresa

Thibaut Courtois es, sin lugar a dudas, el mejor portero del mundo cuando está sano y al 100 %. Pese a tener ya 33 años, el belga vive un momento dulce en su carrera deportiva y afronta la nueva temporada con la ilusión intacta. Su objetivo es mantenerse como titular en la portería del Real Madrid por delante de Andriy Lunin y encajar el menor número de goles posible.

No hay muchos guardametas capaces de realizar las intervenciones que logra Thibaut Courtois. Ya sea por alto, cubriendo balones imposibles, o por bajo, con reflejos felinos, Courtois ha demostrado ser un muro difícil de superar. Su constancia y seguridad transmiten confianza a toda la defensa.

Xabi Alonso apuesta por la estabilidad… y la rotación

Xabi Alonso conoce perfectamente el valor de Thibaut Courtois para el equipo y lo mantendrá en su rol de titular. Sin embargo, el técnico tolosarra ha preparado un plan novedoso para afrontar los retos de la nueva temporada. Sabe que el curso puede hacerse muy largo y no quiere correr el más mínimo riesgo cuando llegue el tramo decisivo.

Por eso, la gran diferencia con campañas anteriores será que Thibaut Courtois no estará bajo palos en todos los partidos. Xabi Alonso quiere cuidar su físico, consciente de que con el paso del tiempo su cuerpo requiere más descanso y gestión de esfuerzos. Esta decisión, aunque inesperada para muchos, responde a una estrategia pensada a largo plazo, y favorece claramente a Andriy Lunin.

Andriy Lunin gana protagonismo en el Real Madrid

Andriy Lunin será el gran beneficiado de este cambio de paradigma. El ucraniano tendrá más minutos de manera regular, lo que le permitirá mantener el ritmo competitivo. Esta continuidad es clave para que, en caso de lesión de Thibaut Courtois, pueda responder con garantías.

La intención de Xabi Alonso es que Andriy Lunin participe no solo en partidos de menor exigencia, sino también en algunos encuentros importantes cuando el calendario lo requiera. Así, el equipo contará con dos porteros en forma y preparados para cualquier situación.

Una decisión estratégica que beneficia al Real Madrid

Esta nueva dinámica aporta equilibrio y reduce el riesgo de que Courtois afronte sobrecargas físicas a lo largo del curso. Además, envía un mensaje claro: en el Real Madrid, el nivel de exigencia es tan alto que todos deben estar listos para rendir al máximo. La rotación también aumenta la competencia interna, lo que beneficia el rendimiento colectivo.

La portería del Real Madrid se refuerza con un plan doble: mantener a Thibaut Courtois como líder, pero dar a Andriy Lunin la continuidad necesaria para ser una alternativa de garantías. Una decisión que pocos esperaban, pero que puede ser clave para asegurar estabilidad y seguridad en una temporada que promete ser intensa.