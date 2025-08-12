Ni 30 ni 60, Éder Militao enciende el mercado de fichajes: 'Nunca por menos de...'

Una de las grandes novedades del Real Madrid para la próxima temporada será la esperada vuelta a la acción de Éder Militao. El defensa brasileño, que ha pasado dos años marcados por graves lesiones de rodilla, parece haber superado definitivamente esos problemas. "Me siento bien, feliz de poder estar en el campo ayudando a mis compañeros", reconoció el propio Militao durante el Mundial de Clubes.

Éder Militao vuelve a ser el gran protagonista

Xabi Alonso considera que Éder Militao es el mejor central de la plantilla, pero sabe que su historial médico obliga a ser muy cuidadoso. El técnico no arriesgará lo más mínimo para evitar recaídas innecesarias. Por eso, lo más probable es que el brasileño comience la temporada como suplente habitual, recuperando minutos de forma progresiva.

Esta situación ha despertado el interés de mercados como Arabia Saudí y Qatar. Ambos ven en Éder Militao un refuerzo de lujo que aportaría experiencia y jerarquía. Sin embargo, pese a que no es titular indiscutible, en estos momentos el Real Madrid no contempla su salida, aunque hay ciertos matices que podrían cambiarlo todo en cuestión de días.

Éder Militao solo saldrá del Real Madrid si...

La posición del club es firme: solo se contemplará la salida de Éder Militao si es el propio jugador quien lo solicita. Además, en caso de llegar a ese escenario, la cifra mínima para dejarle marchar sería de 45 millones de euros. El mensaje es claro: ni 30 ni 60, la tasación está definida y responde al valor deportivo que todavía conserva el central.

A pesar de las lesiones sufridas, Éder Militao mantiene un valor de mercado alto y sigue siendo considerado un activo estratégico para el Real Madrid. La directiva sabe que encontrar un central de su nivel y características sería costoso y complicado. Por eso, proteger su continuidad es una prioridad, al menos mientras no haya un deseo expreso del jugador de cambiar de aires.

Con Militao recuperado, Xabi Alonso podrá reforzar su defensa con uno de los zagueros más sólidos de los últimos años. A su vez, el interés de potencias futbolísticas como Arabia y Qatar seguirá sobre la mesa, presionando el mercado. Pero la política del club es tajante: Éder Militao solo saldrá si él lo pide y nunca por menos de 45 millones.