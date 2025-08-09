Brahim Díaz lo da por hecho, el Real Madrid informa al Newcastle: 'Se va a...'

El Real Madrid sigue trabajando en el mercado de fichajes, pero ahora se centra en las salidas. Tras las incorporaciones de Huijsen, Mastantuono, Carreras y Trent, los focos apuntan a Brahim Díaz. El malagueño ha demostrado ser el mejor revulsivo posible, pero su futuro en el Santiago Bernabéu parece estar en duda.

Brahim ha sabido ganarse a la afición con su habilidad para cambiar el ritmo de los partidos. Sin embargo, la competencia en su posición es feroz y la situación se ha complicado para él. Con Xabi Alonso al mando, parece que su rol será cada vez más limitado.

El futuro de Brahim

Tras lo visto en el Mundial de Clubes, Brahim Díaz ha entendido que tendrá que trabajar el doble para mantener el mismo nivel de protagonismo. Xabi Alonso no lo tiene entre sus prioridades y, con la llegada de Franco Mastantuono en apenas 8 días, la competencia aumentará aún más.

Este panorama deja a Brahim Díaz en una situación incómoda. Su futuro en el Real Madrid está en juego, y la salida no está descartada. En este contexto, el Newcastle ha mostrado interés en el jugador.

El Newcastle ofrece 40 millones por Brahim Díaz

El club inglés está pendiente de cerrar la venta de Alexander Isak por más de 170 millones de euros. Esa cantidad le permitiría reforzar su plantilla y Brahim Díaz parece ser uno de sus objetivos prioritarios.

El Newcastle ha puesto encima de la mesa del Real Madrid una oferta de 40 millones de euros, con la posibilidad de aumentar la cifra. Una cantidad interesante para el club blanco, pero Brahim parece tener otros planes.

La respuesta del Real Madrid: Brahim Díaz se va a quedar

A pesar del interés del Newcastle, Brahim Díaz ha dejado claro que su futuro está en el Real Madrid.

Su entorno da por hecho que en las próximas semanas renovará su contrato con el club hasta 2031. De este modo, el Real Madrid ya ha comunicado al Newcastle que "Brahim se va a quedar".

Aunque no será titular indiscutible, Brahim confía en que puede aportar mucho al equipo gracias a sus características. El club valora su capacidad de revulsivo y su versatilidad en diversas situaciones de juego.

Brahim Díaz ha decidido quedarse y pelear por su lugar. En este sentido, con la renovación casi cerrada, los rumores sobre su salida se han disipado. Queda claro que el Bernabéu tendrá a Brahim Díaz para seguir siendo una pieza importante, aunque no siempre en el once titular.