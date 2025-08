Ter Stegen le cuenta toda la verdad a Iñaki Peña: 'En 30 días nos mandan a...'

En el Barça se viven momentos de máxima tensión. Ter Stegen se niega a firmar el informe médico que el club debe remitir a la Comisión Médica de la Liga Profesional. Su nueva operación, por problemas de espalda, hará que el portero alemán esté, un mínimo de tres meses de baja.

Dicha situación frena su salida, y por ende, impide la inscripción de los nuevos fichajes. Sin su firma, es imposible presentar el informe a la Liga, bloqueando la inscripción de las nuevas incorporaciones. Ter Stegen está dispuesto a forzar un pulso sabedor de que todavía tiene contrato hasta 2028 y que la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) está de su parte.

El Barça necesita la firma de Ter Stegen para acreditar la operación y confirmar su baja de larga duración para poder liberar su ficha. Acto seguido, se podría proceder a la inscripción de las nuevas incorporaciones, entre ellas, la de Joan García. Está claro que el alemán se ha convertido en un problema para el club, pero no es el único que está tensando la cuerda.

Iñaki Peña vive una situación similar

Iñaki Peña no cuenta para Flick, pero tiene contrato en vigor hasta 2026 y sigue sin aceptar ninguna de las ofertas recibidas. No se descarta la posibilidad que acabe quedándose para cobrar el año de contrato que todavía tiene. Viendo la situación actual de ambos porteros, parece evidente que el Barça tiene un grave problema en la portería.

Tanto Deco como Joan Laporta, sabedores de que Iñaki Peña acaba contrato en 2026 y saldría libre, aceptarían un traspaso por una cifra cercana a los 10 millones de euros. Celta y Betis se han interesado viendo las condiciones tan favorables que propone el Barça. Sin embargo, de momento no hay nada confirmado.

El Barça avisa a Ter Stegen e Iñaki Peña: "En 30 días..."

El Barça ya ha avisado a Ter Stegen e Iñaki Peña que pueden quedarse toda la temporada en la grada si no se marchan antes que finalice el mercado de fichajes.

Lógicamente, Ter Stegen ya no saldrá por el tema de su baja de larga duración tras su nueva operación por problemas lumbares. Está por ver si Iñaki Peña también acaba apostando por mantener el pulso con el club.

En estos momentos, el alicantino sigue en el Barça y parece no tener prisa en resolver su futuro: no descarta continuar el año de contrato que le queda. Iñaki Peña es conocedor que saliendo con la carta de libertad el próximo verano, ofertas no le van a faltar. Ter Stegen, por su parte, espera llegar a un acuerdo que le permita rescindir su contrato y embolsarse una parte del dinero que todavía tiene pendiente de cobrar.